Un român din Italia a atacat cu toporul o secţie de Carabinieri și a distrus interfonul și defibrilatorul

Un român din Italia s-a oprit în fața secției Carabinierilor, a coborât din mașină cu un topor în mână și a făcut țăndări interfonul și defibrilatorul. Incidentul s-a petrecut la Mazara del Vallo, unde românul este acum cercetat pentru distrugere calificată și port de arme sau obiecte capabile să provoace vătămări, scrie TP24.

de Daniela Ciucă

la 13.03.2026 , 11:56
Incidentul a fost reconstituit de autorități cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Potrivit TP24, bărbatul de 49 de ani ar fi oprit mașina în apropierea intrării în secție, după care a coborât și a lovit în repetate rânduri, fără un motiv aparent, interfonul și defibrilatorul instalate la exteriorul clădirii.

Ambele dispozitive au fost distruse. În urma verificărilor s-a constatat, de asemenea, că autoturismul folosit de bărbat nu avea asigurare valabilă. Pe numele său a fost depusă o plângere la autoritatea judiciară.

