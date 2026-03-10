Antena Meniu Search
Cutremur de 6,1 în largul coastei de vest a Italiei. Seismul s-a simțit până la Roma și Milano

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,1, a zguduit în miez de noapte Marea Tireniană, în largul coastei de vest a Italiei. Seismul, produs între Napoli și insula Capri, a fost resimțit pe o arie largă, inclusiv în Roma și Milano, însă până acum autoritățile nu au raportat pagube sau victime. Specialiștii spun că adâncimea mare a cutremurului a redus semnificativ impactul la suprafață.

de Alexandru Badea

la 10.03.2026 , 08:52
Cutremurul a fost înregistrat la ora 00:03, epicentrul fiind localizat în zona maritimă dintre Napoli și insula Capri, informează Reuters. Adâncimea a fost estimată la peste 400 de kilometri.

Cutremur puternic în largul Italiei, între Napoli și insula Capri

Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe GFZ a raportat magnitudinea de 6,1 și o adâncime de 377 de kilometri. Il Messaggero a consemnat o magnitudine de 5,9, cu epicentrul la aproximativ 414 kilometri adâncime. Localitățile cele mai apropiate de epicentru au fost Anacapri, la 8 kilometri, și municipalitatea Capri, la 10 kilometri distanță.

Adâncimea mare a cutremurului a atenuat semnificativ efectele la suprafață. Cu cât hipocentrul este mai adânc, cu atât unda seismică se extinde mai larg, dar cu intensitate mai redusă la sol.

Seismul, resimțit și la sute de kilometri distanță

Nicio daună semnificativă asupra persoanelor sau structurilor nu a fost raportată până la această oră. Seismul a fost resimțit pe coasta din Campania, dar și în orașe îndepărtate.

Numeroși utilizatori de rețele sociale au raportat că au simțit cutremurul în Roma și Milano. Percepția unui seism la distanță mare depinde atât de adâncimea hipocentrului, cât și de tipul terenului din zona afectată.

