Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O bază militară italiană din Kurdistanul irakian a fost lovită de o rachetă

O bază militară italiană din Kurdistanul irakian a fost lovită, miercuri noaptea, de o rachetă. Ministerul Apărării de la Roma a transmis că nu au fost înregistrate victime. 

de Redactia Observator

la 12.03.2026 , 09:24
O bază militară italiană din Kurdistanul irakian a fost lovită de o rachetă Imagine ilustrativă - Profimedia Images

O rachetă a lovit miercuri noaptea o bază militară italiană din Kurdistanul irakian; nimeni nu a fost rănit, informează Ministerul Apărării de la Roma într-un mesaj preluat de Reuters de pe platforma X.

"O rachetă a lovit baza noastră din Erbil. Nu sunt morţi sau răniţi în rândul personalului italian. Sunt bine cu toţii", a comunicat ministerul la scurt timp după miezul nopţii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Ministrul apărării Guido Crosetto a fost permanent în contact cu comandanţii militari de rang înalt în legătură cu incidentul, mai arată mesajul.

Tot pe X, ministrul de externe Antonio Tajani a afirmat că personalul militar italian se adăpostise într-un buncăr, "sunt cu toţii bine şi sunt în siguranţă".

La Erbil se află circa 300 de militari italieni, care instruiesc forţele de securitate kurde, arată site-ul de internet al Ministerului Apărării.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi iran razboi orientul mijlociu racheta italia
Înapoi la Homepage
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf
A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Comentarii


Întrebarea zilei
Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele?
Observator » Ştiri externe » O bază militară italiană din Kurdistanul irakian a fost lovită de o rachetă