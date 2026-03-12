O bază militară italiană din Kurdistanul irakian a fost lovită de o rachetă

O bază militară italiană din Kurdistanul irakian a fost lovită, miercuri noaptea, de o rachetă. Ministerul Apărării de la Roma a transmis că nu au fost înregistrate victime.

O rachetă a lovit miercuri noaptea o bază militară italiană din Kurdistanul irakian; nimeni nu a fost rănit, informează Ministerul Apărării de la Roma într-un mesaj preluat de Reuters de pe platforma X.

"O rachetă a lovit baza noastră din Erbil. Nu sunt morţi sau răniţi în rândul personalului italian. Sunt bine cu toţii", a comunicat ministerul la scurt timp după miezul nopţii.

Ministrul apărării Guido Crosetto a fost permanent în contact cu comandanţii militari de rang înalt în legătură cu incidentul, mai arată mesajul.

Tot pe X, ministrul de externe Antonio Tajani a afirmat că personalul militar italian se adăpostise într-un buncăr, "sunt cu toţii bine şi sunt în siguranţă".

La Erbil se află circa 300 de militari italieni, care instruiesc forţele de securitate kurde, arată site-ul de internet al Ministerului Apărării.

