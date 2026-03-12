Antena Meniu Search
Nicolae a intrat intenţionat cu taxiul într-un stâlp electric, după ce a pierdut bani la păcănele

Un tânăr de 22 de ani din Argeş a murit după ce a intrat intenţionat cu taxiul pe care îl conducea într-un stâlp electric. Băiatul ar fi împrumutat o sumă mare de bani, pe care a pierdut-o la păcănele. I s-a plâns mamei că nu are de unde să îşi plătească datoria şi că se va sinucide.

la 12.03.2026 , 11:36
Nimeni nu a crezut că îşi va pune în aplicare gândul.

A murit după ce şi-a jucat banii la păcănele

Accidentul a avut loc în comuna Davideşti. Nicolae era singur în maşină, când a decis să iasă de pe şosea. S-a izbit violent de un stâlp electric. În urma impactului, partea din față a mașinii a fost distrusă complet. Tânărul a fost scos din maşină de către salvatori. Din păcate pentru el nu s-a mai putut face nimic. A murit pe loc în urma impactului.

Nicolae i-ar fi spus mamei că are necazuri mari, după ce a împrumutat 15.000 de lei şi ar fi pierdut banii la păcănele. În plus, i-a mărturisit femeii că intenţionează să se sinucidă pentru că nu are de unde să îi dea înapoi.

mort stalp electric pacanele
