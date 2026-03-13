"SUA vor să divizeze Europa, nu le place UE", avertizează Kaja Kallas după un an de tensiuni transatlantice

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că Statele Unite vor să "divizeze Europa" și că "nu le place Uniunea Europeană", într-un interviu publicat vineri de Financial Times, după mai bine de un an de tensiuni în relațiile transatlantice, relatează Reuters.

"Ceea ce cred că este cu adevărat important pentru toată lumea să înțeleagă este că SUA au fost foarte clare: vor să divizeze Europa. Nu le place Uniunea Europeană", a declarat Kaja Kallas pentru Financial Times, potrivit Reuters.

Președintele american Donald Trump a vizat în mod repetat Uniunea Europeană în cel de-al doilea mandat al său, impunând tarife pentru state membre și alte țări și discutând despre anexarea Groenlandei, o mișcare care ar putea afecta serios alianța NATO.

În această săptămână, administrația Trump a lansat investigații comerciale împotriva UE și altor țări, inclusiv China, India, Japonia, Coreea de Sud și Mexic, acuzând practici comerciale neloiale. Potrivit investigației, aceste țări ar putea fi supuse unor noi tarife până în această vară, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat luna trecută mare parte din programul tarifar al lui Trump.

Kaja Kallas a spus că abordarea Statelor Unite față de UE reflectă tacticile folosite de adversarii blocului, potrivit Financial Times.

Kaja Kallas: Ţările UE nu ar trebui să încerce să negocieze cu Trump bilateral

"Țările UE nu ar trebui să caute să negocieze cu Trump bilateral, ci să se ocupe de el împreună, pentru că suntem puteri egale atunci când acționăm împreună", a adăugat Kallas.

Pe partea de apărare, Kallas a subliniat însă că blocul are nevoie "să cumpere din America, pentru că nu avem activele, posibilitățile sau capacitățile de care avem nevoie", adăugând că Europa trebuie să investească în propria industrie de apărare.

