Clinică privată, amendată cu 500.000 de euro după un atac cibernetic. Datele medicale ale pacienţilor, furate

O clinică privată din Saint-Etienne, Franța a fost amendată cu 500.000 de euro de către autoritatea franceză pentru protecția datelor (CNIL) pentru neprotejarea adecvată a datelor pacienților.

O clinică privată a fost amendată cu 500.000 de euro după furtul de date ale pacienților - Shutterstock

În vara anului 2025, clinica Hopital Prive de la Loire a fost ținta unui atac cibernetic care a dus la încălcarea securității datelor cu caracter personal a peste 500.000 de pacienți, inclusiv dosare medicale, și a peste 200.000 de „terțe părți de încredere” - rude autorizate de pacienți să le acceseze dosarele medicale, potrivit Le Figaro.

Xavier Claris, președintele consiliului de administrație al HPL LDA (Hopital Prive de la Loire - Loire Drome Ardeche), a declarat că decizia de a contesta decizia CNIL „este în curs de examinare... „ne-a fost comunicată ieri (miercuri) după-amiază și nu s-a luat încă o decizie cu privire la depunerea sau nu a unui apel la Consiliul de Stat”. Într-un comunicat de presă, CNIL subliniază că spitalul a demonstrat „o lipsă de înțelegere a principiilor esențiale de securitate”. Se subliniază în mod specific că accesul la dosarele medicale ale pacienților pentru persoane din afara instituției, cum ar fi medicii de familie, nu era suficient de securizat, potrivit Mediafax. Aceasta a fost calea prin care atacatorul a obținut acces la date.

CNIL critică, de asemenea, spitalul pentru că nu a implementat măsuri de detectare a activităților IT suspecte. „Atacatorul a putut explora dosarele pacienților spitalului timp de mai multe zile și a extrage un volum foarte mare de date fără ca această activitate anormală să fie detectată”, se precizează în comunicat. În cele din urmă, se ridică problema faptului că instituția nu a informat terții de încredere desemnați de pacienți, care erau autorizați să acceseze datele lor medicale, despre această încălcare.

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Autoritatea a identificat astfel două încălcări ale Regulamentului general privind protecția datelor, privind obligația de a asigura securitatea datelor și obligația de a informa victimele încălcărilor de date. A solicitat instituției să implementeze măsuri de securitate în termen de trei până la cincisprezece luni, în funcție de tipul măsurii, sub sancțiunea unor amenzi zilnice. „O serie dintre aceste măsuri au fost implementate încă din vara trecută. Diversele proiecte de securitate solicitate de CNIL au fost lansate. Acestea se află în diferite stadii de finalizare. Unele, cum ar fi autentificarea cu doi factori, sunt finalizate”, a spus Xavier Claris.