Anunţ pentru viitorii pensionari. Ce s-a întâmplat cu banii din Pilonul 2

Câştigul net obţinut de fondurile de pensii private obligatorii a depăşit, pentru prima oară în istoria Pilonului 2, pragul de 100 de miliarde de lei, ajungând la 108,6 miliarde de lei (20,7 miliarde euro) la sfârşitul lunii iulie 2026, potrivit calculelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) publicate pe pilonul2.ro.

Activele nete administrate de fondurile de pensii private în numele celor 8,5 milioane de participanţi au urcat la 246,7 miliarde de lei (47 miliarde euro). Totodată, fondurile au efectuat până în prezent plăţi totale de 7,9 miliarde de lei (1,5 miliarde euro) către peste 350.000 de participanţi şi beneficiari, "o dovadă concretă că sistemul funcţionează eficient şi produce rezultate pentru participanţi", conform unui comunicat al APAPR.

La fondurile de pensii private obligatorii sunt înscrişi 8,5 milioane de români, respectiv majoritatea populaţiei active a ţării. Dintre aceştia, peste 4,6 milioane contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuţiei de asigurări sociale CAS de 25%. Banii din Pilonul 2 sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populaţiei, după depozitele bancare, precum şi principala sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special cei cu venituri mici.

Aproximativ 95% din activele fondurilor de pensii private sunt investite în România, ceea ce face din Pilonul 2 unul dintre cei mai importanţi investitori instituţionali ai economiei româneşti. Circa două treimi din active sunt plasate în titluri de stat, iar peste un sfert sunt investite în companii listate la Bursa de Valori Bucureşti. În acest fel, fondurile de pensii contribuie atât la finanţarea sustenabilă a statului român, cât şi la dezvoltarea companiilor locale, la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă, menţinând în acelaşi timp un profil de risc prudent.

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Astfel, Pilonul 2 s-a consolidat ca o componentă esenţială a sistemului de pensii din România, în linie cu modelele consacrate din statele dezvoltate ale Uniunii Europene şi Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), având o contribuţie importantă atât la bunăstarea viitorilor pensionari, cât şi la dezvoltarea economiei naţionale.

"În spatele acestor cifre se află milioane de români care economisesc pentru viitorul lor. Depăşirea pragului de 100 de miliarde de lei câştig net obţinut pentru participanţi este cea mai clară dovadă că Pilonul 2 îşi îndeplineşte misiunea pentru care a fost creat: transformarea contribuţiilor lunare ale românilor în economii solide pentru viitor.

Totodată, faptul că peste 350.000 de persoane au beneficiat deja de plăţi din fondurile de pensii private demonstrează că acest sistem produce rezultate concrete şi măsurabile şi după perioada de acumulare. După mai bine de 18 ani de funcţionare, Pilonul 2 este nu doar un mecanism de economisire pentru pensie, ci şi un pilon de stabilitate economică şi financiară pentru România", a declarat Cristian Pascu, preşedintele APAPR, citat în comunicat.

Pe portalul pilonul2.ro oricine poate afla în câteva secunde la ce fond de pensii private contribuie şi îşi poate deschide un cont online pe site-ul administratorului pentru a consulta suma acumulată, istoricul contribuţiilor şi alte informaţii relevante despre propriul cont de pensie privată.