Profesorii şi personalul auxiliar vor primi o "primă de carieră", în valoare de 1.500 de lei, sumă ce va fi oferită începând din această lună. Este o măsură adoptată marţi de Guvern, care vizează atât sistemul preuniversitar, cât și cel universitar. Banii vor fi primiţi sub forma unui card electronic şi vor putea fi folosiţi doar pentru pregătirea lor profesională - cursuri, cărţi de specialitate sau echipamente IT necesare predării.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Executiv, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul universitar de stat aflat în activitate va beneficia de o primă de carieră didactică în acest an şcolar/universitar.

Măsura a fost luată printr-o ordonanţă de urgenţă. Actul normativ adoptat creează cadrul legal pentru acordarea primei de carieră didactică în anul şcolar/universitar 2025-2026, în conformitate cu regulile de eligibilitate aplicabile Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027.

Prima de carieră didactică va avea o valoare nominală de 1.500 lei net şi va fi acordată începând cu luna mai.

"Aceasta se va acorda sub forma unei măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic pentru participare la cursuri de pregătire profesională, achiziţia de cărţi de specialitate şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora, precum şi alte categorii de cheltuieli necesare derulării actului educaţional, pentru personalul din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv cadrele didactice, didactice auxiliare, pentru personalul didactic având gradul didactic de conferenţiar, şef de lucrări/lector şi asistent universitar, precum şi pentru personalul didactic auxiliar, din sistemul de învăţământ universitar de stat, aflat în activitate", a informat Guvernul.

Conform sursei citate, minimum 65% din valoarea primei va fi utilizat pentru cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Lista cursurilor de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi lista furnizorilor acreditaţi vor fi publice pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Bugetul măsurii este estimat la 413,778 milioane lei, cu finanţare din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027.

Pentru anul şcolar/universitar 2025-2026, prima de carieră didactică va putea fi utilizată până la finalul anului şcolar, respectiv până la 31 august 2026 pentru învăţământul preuniversitar şi până la 30 septembrie 2026 pentru învăţământul universitar.

