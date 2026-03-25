Într-o lume în care atenţia se câştigă, dar se şi pierde într-o secundă, tabla, creta şi vechile manuale pierd bătălia cu algoritmii. Elevii de astăzi nu mai învaţă prin memorare..creierul lor este deja antrenat să proceseze informaţia cu viteza unui scroll pe TikTok. De la realitate augmentată, personaje istorice generate de AI, până la podcasturi sau piese de teatru, metodele alternative de învățare câștigă tot mai mult teren. Nu înlocuiesc școala, dar o completează și reușesc să transforme materia pentru Bacalaureat într-o experiență mai ușor de înțeles, mai relaxată și, mai ales, mai apropiată de elevi. Cât sunt de utile aceste alternative sau, din contră, care sunt riscurile, aflăm astăzi chiar de la ei, dar şi de la specialişti în Educaţie.

Elevii învaţă despre viaţa şi moartea marelui voievod Ştefan cel Mare direct de la el. Inteligenţa Artificială a recreat personajul istoric unu la unu. Astfel, clipuri scurte, captivante, iau locul lecţiilor lungi şi plictisitoare de la clasă. Aşa au ajuns mulţi copii să prefere să deschidă TikTok-ul în locul manualului când învaţă pentru Bacalaureat ori pentru Evaluarea Naţională. Tot cu un scroll ajung la romanul Ion al lui Liviu Rebreanu. Literatura prinde altfel atunci când e suprapusă pe beat-uri moderne. Elevii învață operele pentru Bac şi din melodii rap sau remixuri.

Şi profesorii încearcă să se adapteze noilor cerinţe de predare. Romane clasice precum "Ultima noapte de dragoste, întâia Noapte de Război " și "Enigma Otiliei" se transformă în spectacole de teatru care aduc personajele aproape de elevi. "Vizionarea spectacolelor nu înlocuieşte lectură. Când se vor pregăti pentru examenul de Bac, să asocieze emoţia generată în cadrul spectacolului cu studiul operei", a declarat Fabian Ciobanu, doctorand UNATC. "Eu am citit-o înainte şi mi s-a părut că a fost foaret bine pusă în scenă. Mă va ajuta mai mult să exprim emoţiile şi acţiunea în sine", spune o elevă.

După fiecare reprezentație, elevii pot discuta direct cu actorii despre personajele pe care le-au interpretat ca să le înţeleagă mai bine psihologia. "Facem acest Q&A tocmai pentru ca anumite noţiuni din Literatura Română, din operă, să rămână stabilite pentru ei: cine este erou, antieroul, protagonistul, răul necesar", a declarat Liţă Florin, regizor de teatru. Pentru tinerii profesori din generația Z, studiul prietenos, pe limbajul copiilor, nu este opţional. "Când a fost situaţia cu pandemia am intrat pe internet şi am începutul să facem educaţie pe TikTok, pe Instagram, webinarii gratuite, live-uri", a declarat Marian Gorocilă, iniţiator platforma learnup.ro.

Când a văzut ce succes au tehnicile de predare modernă din mediul virtual, Marian, profesor de istorie, a înfiinţat un centru educaţional creat pe aceleaşi principii, unde elevii pot veni fizic, dacă simt că au nevoie de îndrumare. "Materialele sunt făcute frumos în canva cu memeuri tot felul de propoziţii amuzante. Pe Zoom noi înregistrămn întâlnirile şi el punem pe class room, astfel elevii pot recapitula materia uitându-se la materiale", a declarat Marian Gorocilă, iniţiator platforma learnup.ro. Pentru cei care nu au timp să meargă la teatru sau la meditaţii, a apărut conceptul de "Audio Bac". Operele pot fi ascultate în căști, oricând și oriunde, în drum spre școală, acasă sau chiar în pauze dintre cursuri. "Tinerii nu prea doresc să citească în ziua de astăzi. Trebuie să îi facem să folosească uneltele lor: telefonul, tableta şi laptopul sunt uneltele cel mai aproape de spiritul lor", a declarat Dragoş Muşat, iniţiator proiectul Ochii Minţii.

Un studiu Ipsos arată că jumătate dintre români consideră că programa școlară este învechită, comparativ cu media globală de 29%. În acelaşi timp, 70% cred că noile generaţii nu au creativitatea suficient dezvoltată.

