Simion îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă Constituția prin discuțiile informale cu partidele pro-europene

Președintele AUR, George Simion, îl acuză pe șeful statului, Nicușor Dan, că ar încălca Constituția prin organizarea unor întâlniri "în secret" cu lideri politici pentru formarea "propriului Guvern". Președintele a anunțat aseară că vrea mai întâi să fie discuții informale, să se contureze o coaliție de guvernare dornică să preia mandatul de la Palatul Victoria și, ulterior, să aibă loc consultări oficiale cu toate partidele, așa cum cere Constituția.

Președintele Nicușor Dan i-a chemat la discuţii informale pe liderii partidelor pro-europene, fiecare în parte, ca să-i spună cu ce soluție vin pentru ieșirea din criza politică, ce plan propun ei și ce formulă de guvernare susțin. Abia după aceste discuții informale, când se va contura o formulă agreată și când se va cristaliza o soluție, va convoca și consultările oficiale cerute de Constituție

Într-un mesaj video, pe Facebook, Simion susține că Nicușor Dan încalcă Constituția."Nicușor Dan încalcă articolul 103 din Constituție! Nu vom lăsa votul vostru să fie călcat în picioare. Dragi români, chiar în aceste clipe în care vorbim, Nicușor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă el. Total, în disprețul Constituției. Voi, prin vot, ne-ați desemnat pe 1 decembrie 2024 al doilea partid al țării. Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern. Acest lucru, de facto, nu se întâmplă. Nicușor Dan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul guvern", a transmis Simion.

Potrivit liderului AUR, Nicușor Dan "este autorul acestei crize politice constituționale". "Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum voi sunteți ignorați. Vă vom ține la curent, minut de minut, cu evoluția acestei crize care afectează fiecare român. Ei se agață de putere, la fel cum au făcut anulând alegerile prezidențiale", a adăugat Simion.

Potrivit Art. 103, alin. (1) din Constituție "Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament".

În prima reacţie de după căderea Guvernului Bolojan, preşedintele Nicuşor Dan a transmis că va face mai întâi consultări informale, înainte de cele obligatorii cu toate partidele. Şeful statului a promis un nou Guvern într-un termen rezonabil şi a exclus varianta alegerilor anticipate.

Amintim că liberalii au stabilit că nu vor mai guverna cu PSD, chiar dacă în partid există o tabără care susține reconcilierea cu PSD și refacerea Coaliției. PSD ar fi gata să cedeze funcția de premier până în 2028 pentru ca PNL să accepte refacerea Coaliției, au declarat surse politice pentru Observator. În schimb, liberalii îi invită pe cei din PSD și AUR să preia guvernarea după ce s-au aliat să dărâme Guvernul Bolojan. Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că noul Guvern, indiferent în ce formulă va fi, va fi unul pro-european.

