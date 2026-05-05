Guvernul Bolojan a rezistat, în mod tradiţional am putea spune, 10 luni. La fel ca toate cabinetele din ultimul deceniu. Astăzi a fost dat jos cu o largă majoritate, 281 de voturi pentru moţiunea de cenzură. Şi încă o coincidenţă, exact pe 5 mai anul trecut Marcel Ciolacu îşi anunţa demisia. Întrebarea este ce urmează. Teoretic, potrivit Constituţiei pentru cel mult 45 de zile, avem Guvern interimar, cu atribuţii limitate, condus de Ilie Bolojan. Practic, se fac deja jocuri şi coaliţii. Liderul PNL Cătălin Predoiu a anunţat deja că vrea să continue guvernarea cu PSD. Asta înseamnă că ar putea fi chiar el premier. În al doilea scenariu prim-ministrul coaliţiei PSD- PNL ar putea fi un social democrat, cel mai probabil Sorin Grindeanu. Şi nu în ultimul rând, varianta în care cele două partide pro-europene nu se înţeleg şi vom avea guvern de uniune naţională cu premier Călin Georgescu.

Ziua moţiunii a început într-un un cor de huiduieli pentru premierul Ilie Bolojan. Suveraniştii i-au cerut demisia încă de pe holurile Parlamentului. În sala de plen, deputaţii PSD au împărţit pliante cu ceea ce au numit drept "echipa de căpuşe" a premierului, adică foştii colaboratori din administraţia locală Bihor. "Am început să lucrăm la reducerea cheltuielilor statului şi am generat supărarea baronilor locali care n-au mai putut folosi puşculiţa statului. N-a mai mers asta! Asta e clar!", a declarat Ilie Bolojan. "Baroni? Vreţi să vorbim de banii primiţi de Bihor şi de Oradea în ultimii ani? Vreţi să vorbim de aeroportul din Oradea? Câţi pasageri sunt pe cursele subvenţionate de Consiliul Judeţean de la Oradea la Varşovia?", a declarat Sorin Grindeanu.

"Este timpul pentru reconciliere naţională. Da, ne asumăm viitorul acestei ţări, ne asumăm o guvernare viitoare", a declarat George Simion. Votul a fost atent supravegheat de reprezentanţii partidelor. S-a votat în două urne şi s-a notat şi pe caiet. Doi parlamentari au băgat bilele în buzunar şi au pus în urnă mărgele, votul lor fiind anulat. Moţiunea a trecut în cele din urmă cu 281 de voturi, cu 48 mai multe decât era necesar pentru demiterea guvernului. Rezultatul a fost primit cu aplauze. În timpul moţiunii, preşedintele PSD a fost surprins dând mâna, în culise, cu ministrul liberal Cătălin Predoiu. Iar după vot, ambii au ieşit cu mesaje prin care cereau reluarea dialogului între PSD şi PNL.

"Eu cred că tot noi, împreună, trebuie să construim o majoritate. Eu cred că există viaţă şi după această moţiune", a declarat Sorin Grindeanu. "Cea mai bună opţiune pentru PNL este să formeze guvernarea, să îşi lase opţiunile deschise. Nu trebuie să abandonăm guvernarea", a declarat Cătălin Predoiu. USR a anunţat că exclude o nouă majoritate alături de PSD. După căderea Guvernului liberalii s-au reunit în şedinţă pentru a stabili ce fac mai departe.

Surse Observator spun că Ilie Bolojan va propune retragerea PNL în opozitie şi formarea unei Alianţe a Dreptei Unite pentru alegerile din 2028. O altă variantă discutată în partid ar fi instalarea unui Guvern minoritar condus de un premier PNL, însă pentru acest scenariu liberalii ar avea nevoie de peste 50 voturi de la partidele suveraniste. De cealaltă parte, adversarii lui Ilie Bolojan, cei din tabara lui Hubert Thuma, şi-ar dori o reconciliere cu Partidul Social Democrat, iar în acest caz Cătălin Predoiu ar putea fi propunerea de premier. "Da, într-adevăr se prefigurează două opţiuni în cadrul partidului Naţional Liberal. Dar cred că decizia nu trebuie luată în această seară, e prea multă emoţie, prea multă nervozitate", a declarat Rareş Bogdan.

Un scenariu, în cazul în care PNL se retrage în opoziţie, ar fi un guvern PSD - AUR. Aici lucrurile se complică, mai ales că George Simion a anunţat că şi-l doreşte premier pe Călin Georgescu. Altă variantă este un guvern format în jurul PSD fără PNL şi AUR. Această formulă, cu Sorin Grindeanu premier, are nevoie de sprijinul UDMR, al minorităţilor şi al parlamentarilor neafiliaţi. "Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate. Şi subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta", a declarat Nicuşor Dan. Guvernul Bolojan rămâne interimar timp de 45 de zile. În această perioadă asigură doar administrarea ţării, fără să poată iniţia proiecte de anvergură.

