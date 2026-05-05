Nori negri pentru românii care aveau planuri de vacanţă în Bulgaria. Restaurantele de pe litoralul vecin sunt la fel de scumpe ca cele din Italia sau Grecia. După trecerea la moneda euro, preţurile au explodat. La Balcik, o bere a ajuns să coste 5- 6 euro, iar o salată 20 de euro.

Dacă până în acest an, românii mergeau până la Balcic doar ca să ia masa pentru că era mai ieftin decât la noi, în acest sezon estival, trebuie să-şi facă bine calculele. Şi asta pentru că preţurile au explodat brusc în restaurante sau la terase.

O bere la halbă costă în medie 6 euro. Şi mâncarea s-a scumpit. O porţie de peşte sau o friptură costă în jur de 20 de euro. La o terasă de pe faleza care duce către castelul Reginei Maria, o bere costă între patru şi opt euro, iar preţul în leva rămâne doar până la 1 august.

Românii care au ajuns în aceste zile la plimbare în Balcic au fost şocaţi să decopere că preţurile sunt ca la noi sau chiar mai mari.

Turist: Foarte scumpe.

Reporter: Ce ţi s-a părut cel mai scump?

Turist: Băutura pe care o consum. Decât bere consum şi 5-6 euro la terase. Mai scump decât la noi. La noi bei mai mult.

Turist: La festival cred că era 10 euro berea, cam aşa şi patru euro cola, apa, băuturile.

Turist: Destul de ridicate aş zice. Nu aş întreba cât o să fie nota aici, dar bănuiesc... Nu am calculat, dar bănuiesc că o să fie o supriză.

Localnicii recunosc că la anumite restaurante preţurile s au dublat.

Ospătar: Înainte de schimbare aveaţi un euro, două leva, acum o leva este un euro. Nu e ok, nimeni nu controlează preţurile. Toate afacerile încep să crească preţurile. Începem să fim ca Austria, ca Germania, ca Olanda. Salariile nu sunt la acelaşi nivel.

O sticlă de vin regal în Balcic costă cu 10 euro mai mult decât anul trecut. Ca să nu-şi piardă clienţii, administratorii restaurantelor au creat porţii pentru două persoane.

"E mai bine în euro? Nu! Nu e bun pentru noi, totul este foarte, foarte scump, nu e ca la leva", spune reprezentantul unui restaurant.

Iar asta se vede peste tot pe litoralul bulgăresc

Turştii care vor să viziteze grădina botanică şi castelul Reginei Maria plătesc 20 de euro de persoană, cu 5 euro faţă de anul trecut. Bulgaria a avut record de turişti români anul trecut care au plătit împreună un milion de nopţi de cazare.

"Spre surpriza noastră am constant că Bulgaria este destul de scumpă. Mi s-a părut un şoc faţă de anii trecuţi şi anul trecut. Practic putem spune că preţurile s-au egalizat. Petrecând 2 zile şi în Vama Veche, sunt şi terase care au redus mult preţurile. Şi am văzut că berea poate să coste 13-14 lei, 15 lei", spune Adi Voican, vicepreşedinte ANAT.

Hotelierii de la noi speră că în acest an multi vor alege staţiunile româneşti din cauza preţurilor de la vecini.

