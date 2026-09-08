Grupul italian Ferrero, care are în portofoliu branduri ca Kinder, Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello și Tic Ta va ridica în România o fabrică de ultimă generație, relatează Profit.ro.

Un gigant mondial vine în România. Va ridica o fabrică de ultimă generaţie la Timişoara - Sursa: Profimedia

Profit.ro a anunțat prima dată, în luna iulie, că Ferrero se pregătește să lanseze producția în România și că a făcut unul dintre pașii administrativi, deschizând o firmă locală, în care sunt implicați Ceci Alberto (responsabilul administrativ la nivel european), Paolo Sgobbo (CFO și director executiv), respectiv Giuseppe Papa (Managing Director pentru Ungaria, România, Bulgaria și Moldova).

Ferrero se pregătește să lanseze producția în România

Acum, Ferrero a transmis primul mesaj oficial către România pe această temă.

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"Ferrero a avansat cu etapele finale ale achiziției unui amplasament industrial existent la Timișoara. Proiectul reflectă intenția Ferrero de a dezvolta o unitate industrială de ultimă generație, valorificând tradiția solidă a României în domeniul producției, poziția sa strategică și disponibilitatea unei forțe de muncă calificate", a declarat pentru Profit.ro Giuseppe Papa, Managing Director Ferrero pentru Ungaria, România, Bulgaria și Moldova.

Ferrero va continua să colaboreze îndeaproape cu autoritățile naționale și locale competente pentru a construi un parteneriat industrial sustenabil și pe termen lung în România.

Grupul italian, unul dintre principalii producători de dulciuri din lume

Ferrero este în prezent unul dintre principalii producători de dulciuri din lume, cu 35 de branduri vândute în peste 170 de țări. Ferrero este în continuare o afacere de familie, aflată la a treia generație. Averea familiei Ferrero își are rădăcinile într-o patiserie de familie din nordul Italiei care folosea alune pentru a înmulți crema de cacao.