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Angelina Jolie, apariție surpriză în Harkov. Fiul ei s-a antrenat cu boxerii ucraineni

Angelina Jolie, apariție surpriză în Harkov. Fiul ei s-a antrenat cu boxerii ucraineni - X/ @front_ukrainian
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Publicat la 08.09.2026, 08:49 | Modificat la 08.09.2026, 08:49

Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la un club de box din Harkov, unul dintre orașele ucrainene puternic afectate de bombardamentele rusești de la începutul războiului. Actrița a ajuns în sală alături de fiul ei, Knox, care s-a antrenat cu boxerii ucraineni, în timpul celei mai recente călătorii a vedetei în Ucraina, potrivit Agerpres.

Într-o fotografie publicată de federaţie, Angelina Jolie şi Knox, fiul ei şi al actorului Brad Pitt, în vârstă de 18 ani, pot fi văzuţi pozând într-o sală de box, relatează AFP.

"Celebra actriţă Angelina Jolie a vizitat clubul de box Spadkoyemets din Harkov", se arată în mesajul federaţiei, postat pe Instagram. "Fiul ei, Knox, a participat, alături de boxeri ucraineni, la o sesiune de antrenament de muay thai (box thailandez, n.r.) în cadrul clubului", se precizează în text.

Proprietarul clubului, Pavlo Tchychko, a explicat că nu ştia că recenta rezervare a sălii o viza pe Angelina Jolie. "Către toţi cei care m-au întrebat - nu este o glumă şi nici inteligenţă artificială. S-a întâmplat complet întâmplător: Angelina Jolie, spre marea noastră bucurie, a trecut pe la sala noastră", a mărturisit el într-o înregistrare video postată pe Instagram.

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"Ne-a felicitat, a spus că îi place sala noastră, iar noi i-am mulţumit. L-a întrebat pe fiul meu de cât timp practică sportul", a continuat el. "Asta da clasă! Şi fiul ei e la fel. A dat mâna, iar şi iar... A fost cu adevărat grozav!", a adăugat el.

Vedeta de cinema, care a fost trimisă specială a ONU pentru refugiaţi, a efectuat cel puţin două deplasări în Ucraina de la momentul în care Rusia a declanşat invazia de amploare în această ţară, în 2022.

Al doilea oraş ca mărime din Ucraina, situat în nord-est, Harkov se află foarte aproape de graniţa cu Rusia şi este bombardat în mod regulat de la începutul conflictului. 

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