Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, dintr-o întâmplare. Vinde kg cu 30 de lei şi nu mai face faţă cererii

Un cultivator din Giurgiu a transfomat o întâmplare într-o afacere prosperă. De la câteva căpăţâni de usturoi cultivate a ajuns să recolteze 400 de kilograme pe sezon, fără mari investiţii.

Povestea culturii a început în urmă cu cinci-șase ani, când mama lui Cosmin Chițu a primit câteva căpățâni de usturoi uriaș de la o cunoștință. Curios, Cosmin Chițu a plantat doar zece căței, iar rezultatele au fost peste aşteptări. Cultura s-a înmulţit, iar astăzi fermierul nu mai face faţă cererii, scrie AgroIntel.

Potrivit producătorului, soiul pe care l-a cultivat are o rezistență ridicată atât la secetă, cât și la atacul unor dăunători care afectează usturoiul obișnuit.

"Cel mai bine este să-l plantezi toamna și apoi să-l lași în pace. Am observat că nu are nevoie de udări. Din contră, parcela pe care am irigat-o a făcut bulbi mai mici decât cea care a crescut doar din apa căzută de-a lungul anului de cultură.

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Partea bună este că în afară de un erbicid și un foliar nu are nevoie de alte îngrijiri. Și este rezistent la viermele sârmă care afectează puternic alte soiuri de usturoi. Eu plantez în livadă printre rândurile de pomi", a declarat Cosmin pentru sursa citată.

Prețul de vânzare este de aproximativ 30 de lei/kg, atât pentru consum, cât și pentru material săditor.

România importă mii de tone de usturoi

România importă de 45 de ori mai mult usturoi decât exportă. Peste 7.000 de tone de usturoi au intrat în țară într-un singur an, în timp ce exporturile au fost de numai 150 de tone.

Diferența se vede și la raft, unde usturoiul românesc este greu de găsit. Cel mai des întâlnim usturoi din China.

Tot mai puțini fermieri cultivă soiurile autohtone, după ce programul de subvenții a fost suspendat temporar.