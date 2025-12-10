FT: Zelenski, presat de SUA să accepte propunerea de pace. Trump vrea un acord "până la Crăciun"

Trimişii lui Donald Trump i-au dat lui Volodimir Zelenski câteva zile pentru a răspunde la acordul de pace propus, care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanţii de securitate nespecificate din partea SUA, scrie Financial Times (FT) citând oficiali informaţi cu privire la discuţii.

Preşedintele Ucrainei le-a spus omologilor săi europeni că în timpul unei convorbiri telefonice de două ore, care a avut loc sâmbătă, a fost presat de trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, şi de ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, să ia o decizie rapidă în privinţa acordului de pace propus. O persoană care cunoaşte calendarul propus Kievului a spus că Trump speră ca acordul să fie încheiat "până la Crăciun".

Zelenski: "Americanii caută un compromis"

Zelenski, au spus oficialii, le-a spus trimişilor SUA că are nevoie de timp pentru a se consulta cu alţi aliaţii europeni înainte de a reacţiona la propunerea Washingtonului, despre care Kievul se teme că ar putea fractura unitatea occidentală, dacă SUA vor merge mai departe fără acordul europenilor. Unul dintre oficialii occidentali a descris partea ucraineană ca fiind blocată între cererile teritoriale pe care nu le poate accepta şi partea americană pe care nu o poate respinge.

"Sincer să fiu, americanii caută astăzi un compromis", a declarat Zelenski reporterilor într-o conferinţă de presă pe WhatsApp, luni seara. Preşedintele ucrainean s-a întâlnit luni la Londra cu omologii săi din aşa-numita E3 – Franţa, Germania şi Marea Britanie. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat urgenţa situaţiei la începutul întâlnirii din Downing Street 10, spunând că liderii s-au reunit pentru a discuta despre "zilele următoare". "Pentru că acesta ar putea fi un moment decisiv pentru noi toţi", a completat cancelarul german.

Zelenski a declarat marţi seara că lucrează „foarte activ” la componentele acordului pentru încheierea războiului. "Componentele ucrainene şi europene au fost deja elaborate în detaliu şi suntem gata să le prezentăm partenerilor noştri din America", a anunţat el. "Împreună cu partea americană, ne aşteptăm să facem paşii posibili cât mai eficient şi cât mai repede posibil", a adăugat preşedintele ucrainean.

Witkoff şi Kushner au discutat cu reprezentanţii Kievului la Miami, săptămâna trecută, în cadrul a trei zile de negocieri. Zelenski a fost reprezentat de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, şi de Andrii Hnatov, şeful statului major general.

Zelenski a spus că s-au înregistrat progrese în revizuirea planului de pace iniţial al SUA, care avea 28 de puncte şi care fusese elaborat cu o contribuţie semnificativă din partea Rusiei. Acesta includea iniţial mai multe puncte „anti-ucrainene” pe care Zelenski a declarat că nu le va accepta. Acum, au fost reduse acum la 20 de puncte şi sunt mai favorabile Kievului.

Zelenski se teme că europenii vor ceda, ca să nu-l supere pe Trump

Zelenski le-a spus luni liderilor europeni că se teme că UE va renunţa la planul de acordare a unui "împrumut de reparaţii" Ucrainei, garantat cu activele îngheţate ale băncii centrale ruse, în principal din teama de a nu supăra Washingtonul şi de a nu pierde sprijinul pentru garanţiile europene de apărare şi securitate.

Într-un interviu acordat luni publicaţiei Politico, Trump a fost întrebat dacă a stabilit un termen limită pentru ca Zelenski să accepte acordul. "Păi, va trebui să se pună pe treabă şi să înceapă să accepte lucrurile, pentru că pierde", a spus preşedintele american despre omologul său ucrainean.

În ultimele luni, forţele ruse au intensificat atacurile cu rachete şi drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei şi înregistrează progrese constante, deşi costisitoare, pe câmpul de luptă din sud-est. În regiunea Doneţk, pe care Rusia şi SUA presează Ucraina să o cedeze ca parte a unui acord de pace, forţele Moscovei au capturat o mare parte din bastionul strategic Pokrovsk şi ameninţă cu încercuirea oraşului satelit Mîrnohrad – care înseamnă "oraşul păcii". Pierderea acestor oraşe ar fi o lovitură pentru moralul Kievului şi ar oferi Kremlinului o potenţială rampă de lansare pentru a ataca mai adânc în regiune. Oficialii ucraineni au declarat pentru FT că preşedintele Vladimir Putin a afirmat în mod fals că a capturat în totalitate oraşele, în încercarea de a-l convinge pe Trump că armata rusă nu poate fi oprită.

În declaraţia sa de marţi seara, Zelenski a menţionat că un acord de pace adevărat depinde în continuare de acceptul ţării responsabile de declanşarea celui mai mare război din Europa din 1945. "Şi, aşa cum observă pe bună dreptate partenerii noştri din echipele de negociere, totul depinde de disponibilitatea Rusiei de a lua măsuri eficiente pentru a opri vărsarea de sânge şi a preveni reaprinderea războiului", a punctat Zelenski.

