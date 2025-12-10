În urma unui experiment social, femeile din multe state indiene, care duc povara treburilor casnice, primesc lunar mici sume de bani de la Guvern, o schimbare care le oferă autonomie financiară, scrie BBC.

Țara în care femeile care duc povara treburilor casnice sunt plătite de Guvern - Shutterstock

Într-un sat din statul central indian Madhya Pradesh, o femeie primește o sumă modestă, dar constantă, în fiecare lună. Nu salariu, căci nu are un loc de muncă clasic, ci un transfer necondiționat de la guvern.

Premila Bhalavi spune că banii îi ajung pentru medicamente, legume și taxa școlară a fiului ei. Uneori, femeile își permit și mici plăceri personale, cum ar fi bijuterii sau alte obiecte. Suma, 1.500 de rupii (16 dolari), poate părea mică, dar efectul ei, venit predictibil și un sentiment de control, este departe de a fi neînsemnat.

Goa a fost primul stat care a introdus această schemă în 2013. Înainte de pandemie, în 2020, Assam a făcut la fel pentru femeile vulnerabile, iar de atunci ideea a prins amploare. Unele state, cum ar fi Tamil Nadu și West Bengal, recunosc explicit că banii compensează munca domestică neremunerată a femeilor. În alte locuri, se pleacă de la premisa că femeile vor folosi banii pentru familie.

Banii au și o influență politică clară. În 2020 și 2024, partidele au folosit aceste transferuri pentru a câștiga voturi. De exemplu, înainte de alegerile din Bihar, guvernul a trimis 10.000 de rupii (112 dolari) în conturile a 7,5 milioane de femei. Rezultatul? Femeile au votat în număr mai mare decât bărbații și au influențat decisiv victoria partidului de guvernare.

Însă schemele nu sunt doar despre politică. Ele ajută milioane de femei să aibă control asupra banilor lor și să-și acopere nevoile urgente. În Maharashtra, de exemplu, aproape toate femeile care s-au înscris au control total asupra conturilor. În West Bengal, 90% operau singure conturile și 86% decideau singure cum cheltuiesc banii.

Beneficiile nu sunt uriașe, dar contează. În Tamil Nadu, femeile spuneau că primesc mai multă liniște sufletească și mai mult respect în familie. În Karnataka, spuneau că mănâncă mai bine și, în sfârșit, au un cuvânt de spus în gospodărie, scrie BBC.

Cercetătorii spun că banii nu descurajează femeile să caute locuri de muncă plătite și nici nu schimbă complet rolurile de gen. Ei oferă însă autonomie financiară și o putere mai mare de negociere în familie. Nu sunt o soluție magică, dar sunt un pas important într-o societate patriarhală.

