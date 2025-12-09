Franța scoate la vânzare castele la prețul unui apartament în București. Unele au nevoie de renovări serioase

Dacă ai visat vreodată să trăiești într-un castel, Franța dovedește că nu este un vis chiar imposibil. Unele dintre cele mai vechi și spectaculoase proprietăți istorice se vând la prețuri surprinzător de mici, uneori chiar sub 300.000 de euro, chiar dacă sunt necesare renovări serioase, scrie Le Figaro.

În Dordogne, pentru doar 99.000 de euro, poți locui într-un apartament de 102 metri pătrați situat la ultimul etaj al castelului Magne. Nu este de vânzare întreaga proprietate, ci doar un apartament.

Pentru 275.000 de euro, în schimb, poți cumpăra niște "ruine impresionante". Prețul poate părea mare pentru un castel care a fost folosit mult timp drept carieră de piatră, dar clădirea este din secolele XV–XVII și include aproape 165 metri pătrați locuibili. Potențialul și lucrările de restaurare sunt ambițioase.

La Saint-Projet, în Tarn-et-Garonne, un castel de 350 metri pătrați este scos la vânzare cu 296.000 de euro. Clădirea, ridicată în secolul XIII și modificată până în 1781, oferă în prezent 200 metri pătrați locuibili, cu posibilitatea de a amenaja întreg spațiul. Prețul ar ajunge astfel la doar 846 euro pe metru pătrat.

Un apartament de 170 metri pătrați dintr-un castel din secolul XVIII, aflat în comuna Ongles (Alpes-de-Haute-Provence), este vândut de rețeaua Orpi. Are cinci dormitoare și o terasă umbrită de o boltă de viță-de-vie, cu o priveliște superbă. Singurul minus: certificatul energetic este încadrat la categoria G.

Pe drumul dintre Angoulême și Brantôme, un alt conac uriaș este scos la vânzare pentru 280.000 de euro. Corpul principal are aproape 400 metri pătrați și este înconjurat de numeroase anexe: grajduri și foste crame, care însumează peste 500 metri pătrați. E loc suficient pentru proiecte ambițioase, scrie Le Figaro.

O altă proprietate, datând din jurul anului 1050, își poartă cu demnitate istoria. Renovările mari au avut loc în secolul XIX, iar astăzi este nevoie de o investiție serioasă pentru a-i reda farmecul. Prețul de pornire: 199.000 de euro.

În Noailhac, Corrèze, un castel ridicat în 1265 și transformat de-a lungul secolelor este vândut pentru 296.800 de euro. Are 330 metri pătrați locuibili și o vedere superbă către castelul Turenne. Dar, ca în multe dintre aceste cazuri, sunt necesare lucrări consistente.

În Indre, la Fontgombault, un mic castel din secolul XV este scos la vânzare cu 260.000 de euro. Este una dintre cele mai "compacte" proprietăți din listă, cu 152 metri locuibili, dar are aproape 5 hectare de teren. Se spune chiar că Jeanne d’Arc ar fi făcut un scurt popas aici.

