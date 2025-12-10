Cum suntem în plin sezon al cadourilor și decoraţiunilor de Crăciun, românii au intrat deja în febra sărbătorilor de iarnă. Caută ornamente și daruri care să spună o poveste, iar vedetele acestei perioade sunt produsele handmade, mai ales cele personalizate. Fie că sunt alese pentru a fi dăruite, fie că ajung chiar în bradul propriu, aceste obiecte unicat pot fi create pentru gustul fiecăruia.

Sunt creaţii autentice pe care le găsim într-un atelier din judeţul Gorj. Şi cum Decembrie înseamnă cadouri, luminiţe colorate şi decoraţiuni, tot mai mulţi îşi doresc să iasă din tipare, iar vedetele sezonului sunt produsele handmade.

"Lumea adoră naturalul: feliile de portocală, scorțișoară, nucă, precum şi conurile de brad. Deşi facem şi aranjamente artificiale, preferă mereu aranjamentele naturale, pentru că aduc mirosul sărbătorilor", spune Sorin Otărășanu, realizator decoraţiuni handmade.

Şi cum bradul rămâne sufletul casei în timpul sărbătorilor, tot mai mulți români aleg varianta naturală, nu doar pentru frumusețea ei, ci și pentru parfumul care umple casa și trezește, instant, amintiri din copilărie.

Articolul continuă după reclamă

"Oamenii asta caută, să miroasă a brad în casă de Crăciun", spune Darius, proprietar plantaţie brazi naturali.

"Pentru culoare, pentru miros şi pentru că te aduce mult mai aproape de Crăciun. Crăciunul asta înseamnă, brad împodobit, miros de brad", adaugă un client.

Iar bradul nu e complet fără globurile colorate. Într-un atelier din județul Constanța am descoperit-o pe Liliana, o artistă care transformă din pensulă globurile simple în povești: îngeri pictați cu grijă, îmbrăcați în ii tradiționale, dar și alte motive care aduc spiritul românesc direct în pomul de sărbătoare.

"Am o comandă din partea unei mămici, care şi-a dorit ca în acest an, să aibă un glob cu primul Crăciun al fetiţei. Avem tot o fetiţă, îngeraş, îmbrăcată în costum tradiţional, cu o casă în braţe. Nu am început cu îngerii. Erau fete, erau copii, şi parcă, nu simbolizau neapărat ceva. Aşa că le-am aplicat aripioarele, care întotdeauna, le-au dat alt farmec", spune Liliana Giosan, artistă.

Pentru că magia Crăciunului este, poate, cel mai frumos văzută prin ochii copiilor, la Muzeul de Artă Populară cei mici au devenit pentru câteva zeci de minute meșteri. Învață să creeze globulețe handmade, dar descoperă și poveștile și tradițiile din spatele fiecărui ornament.

"Sunt realizate din hârtie. Sunt sub diferite forme. Sunt nişte globuri pe care ei le poți face cu uşurinţă. Pot face picturi de icoane pe sticlă. Pot realiza păpuşi din fire. Pot realiza sorcove, globurile, decoraţiunile de Crăciun pentru pomul de iarnă", explică Elena Văru, muzeograf.

Pentru cei care nu cunosc un artist, soluția vine din târgurile de Crăciun, unde inspirația e la tot pasul. Iar la Craiova, vizitatorii au de unde alege.

"Îi așteptăm în număr cât mai mare, cu produse de Crăciun, produse pentru casă, produse pentru brad, produse pentru copilaşi", spune Pavel Claudia Lorena, comerciant.

Cei care vor să achiziționeze produse handmade, trebuie să ştie că acestea vin la pachet cu prețuri pentru toate buzunarele, începând de la 10 lei şi până la câteva sute de lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰