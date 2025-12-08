Pe fondul scumpirilor tot mai accentuate la produsele de patiserie și cofetărie, românii revin la tradiția gătitului în propria bucătărie. Tot mai multe familii preferă să își pregătească singure prăjituri sau cozonaci de Crăciun, în loc să le cumpere gata făcute din magazine sau brutării. Tendinţa se vede şi în creşterea accelerată a vânzărilor de produse pentru copt.

Elena Popescu pregăteşte acasă cozonacii pentru sărbători. Ne-a făcut şi o listă cu toate ingredientele folosite pentru două bucăţi.

Cât costă să faci acasă doi cozonaci

"Făină, 3 lei, ulei am pus, un leu, zahăr, un leu, ouă, 4 lei, nuca, 30 de lei, lapte, 4 lei, unt, 5 lei, cacao, esenţă de rom, 8 lei, smântână, 5 lei şi să spunem şi gazul/curent - 5 lei. Aproximativ 65 de lei pentru doi cozonaci", a explicat Elena Popescu, bucătăreasă.

Dacă i-ar comanda, ar plăti de cel puţin patru ori mai mult.

"Ţinând cont că un cozonac are cam 1,5 kg, înmulţim probabil cu 90 de lei kg, 90-100, depinde de la ce cofetărie îl comandăm. Aici avem cozonacul Dubai. Care are o inserţie dintr-o cremă cu fistic, cataif, iar deasupra are o ciocolată fină. Preţul unui cozonac este 110 lei pe kg", a continuat Elena.

Tot mai mulți români aleg varianta făcută acasă

La aşa preţuri, mulţi preferă să îi prepare singuri.

"Ne aşteptăm să fie comenzi mai puţine anul acesta. Sperăm ca oamenii să vină, deşi previziunile economice nu sunt cele mai plăcute. Cred că ăsta este trendul, ca oamenii să îşi facă acasă singuri cozonacii, prăjiturile", a declarat Iuliana Buțu, administrator cofetărie.

Trendul se vede şi în vânzările ingredientelor pentru cozonaci sau prăjituri: praf de copt, cacao, esenţe, ciocolată de gătit sau toppinguri.

Ingrediente pentru copt, în creștere cu peste 50%

"Produsele pentru copt au o creştere mai mare decât restul categoriilor. Cu peste 50% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Şi ne aşteptăm să crească mai mult, pe măsură ce ne apropiem de Crăciun", a subliniat Michael Kaiser, Director Comercial supermarket online.

Şi nu doar dulciuri îşi vor face singuri românii, ci şi alte produse tradiţionale pentru Crăciun. Se vor uita de două ori înainte să comande sarmale, piftie sau salată de boeuf.

