O ţară din Europa, cu una dintre cele mai stabile economii de pe continent, îşi deschide porţile în această iarnă pentru muncitorii străini. Inclusiv românii pot aplica pentru un loc de muncă.

- Ţara din Europa care vrea să angajeze români pentru 3.000 de euro pe luna. Experienţa în domeniu, opţională - Profimedia / imagine ilustrativă

Norvegia scoate la concurs 100 de posturi disponibile în fermele de somon din ţară. Compania angajatoare este SalMar ASA, unul dintre cei mai mari producători de somon la nivel mondial. Norvegienii oferă contracte pe perioadă nedeterminată şi un salariu de 3.000 de euro pe lună. Anunţul companiei a fost publicat deja pe EURES, Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă.

Ce trebuie să ştie românii care aplică

Pe lângă salariul de 3.000 de euro pe lună, SalMar ASA oferă bonusuri pentru angajaţii productivi, plată suplimentară de 20% pentru turele de după-amiază, trei pauze pe schimb dintre care una platită, sală de sport şi o cantină unde un meniu complet costă doar doi euro. Noii angajaţi se vor ocupa de filetatul somonului, ambalare sau controlul calităţii. Norvegienii acceptă şi oameni care n-au mai lucrat niciodată în domeniu, cu condiţia ca aceştia să cunoască limba norvegiană la nivel de bază sau limba engleză la nivel conversaţional.

Românii care vor să aplice pentru un astfel de job trebuie să treacă prin câţiva paşi birocratici. Mai întâi trebuie să obţină şi să aibă asupra lor un contract de muncă valabil, altfel vor interveni prompt autorităţile norvegiene. Apoi, trebuie să se înregistreze la Poliţia norvegiană în maximum 3 luni de la intrarea în ţară. Un alt element important este obţinerea unui număr de identificare provizoriu care este emis de Fiscul norvegian.

Pentru a obţine toate aceste acte este nevoie de un alt pachet de acte: paşaportul sau buletinul, contractul de muncă oferit de firma norvegiană şi dovada unui domiciliu pe teritoriul norvegian, indiferent că este vorba despre o locuinţă proprie, una oferită de angajator sau prezentarea unui contract de închiriere.

