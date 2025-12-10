Video Accident grav în Galați: Doi adolescenți pe motocicletă, spulberați de un șofer beat
Accident grav marți seară în județul Galați. Doi adolescenți de 16 ani au fost răniți grav după motocicleta pe care se aflau a fost lovită de o mașină condusă de un bărbat beat.
Victimele au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.
Șoferul mașinii a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat o alcoolemie de 1,4 mg/l în aerul expirat.
În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca poliția să stabilească ce anume a provocat coliziunea dintre cele două vehicule.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰