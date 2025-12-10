Accident grav marți seară în județul Galați. Doi adolescenți de 16 ani au fost răniți grav după motocicleta pe care se aflau a fost lovită de o mașină condusă de un bărbat beat.

Victimele au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul mașinii a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat o alcoolemie de 1,4 mg/l în aerul expirat.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca poliția să stabilească ce anume a provocat coliziunea dintre cele două vehicule.

