Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Accident grav în Galați: Doi adolescenți pe motocicletă, spulberați de un șofer beat

Accident grav marți seară în județul Galați. Doi adolescenți de 16 ani au fost răniți grav după motocicleta pe care se aflau a fost lovită de o mașină condusă de un bărbat beat.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 09:00

Victimele au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul mașinii a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat o alcoolemie de 1,4 mg/l în aerul expirat.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca poliția să stabilească ce anume a provocat coliziunea dintre cele două vehicule.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident galati motocicleta
Înapoi la Homepage
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Gheorghe Dincă a ajuns pe mâinile medicilor! Ce a pățit monstrul din Caracal, în penitenciar
Gheorghe Dincă a ajuns pe mâinile medicilor! Ce a pățit monstrul din Caracal, în penitenciar
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut probleme cu peştele congelat?
Observator » Evenimente » Accident grav în Galați: Doi adolescenți pe motocicletă, spulberați de un șofer beat