Un român de 21 de ani operează drone pe frontul din Ucraina: "Am devenit călău, sunt împăcat cu asta"

Un român de 21 de ani, stabilit în Marea Britanie, face parte din noua generație de operatori de drone ai armatei ucrainene, implicați direct în misiuni de eliminare a piloților ruși pe frontul de la nord de Harkov, scrie The Time .

Cunoscut sub numele "Strig", tânărul a părăsit Marea Britanie în 2024 pentru a se alătura Brigăzii 13 Khartiia, o unitate specializată în războiul cu drone, devenit una dintre cele mai letale componente ale conflictului din Ucraina.

În pustietăţile îngheţate ale pădurilor de pe frontul ucrainean a apărut o nouă realitate a războiului: tineri operatori de drone, mulţi dintre ei din Generaţia Z, urmăresc şi lovesc ţintele ruseşti de la distanţă. Pentru ei, războiul se desfășoară printr-un ecran, cu un fel de detașare care îi protejează de ororile din jur. "Nu mi-am propus să fiu judecător și călău", spune Strig, "Dar călău am devenit. Și sunt împăcat cu asta... Uciderea devine o a doua natură".

Strig, care a trăit ani buni în Marea Britanie, a ajuns pe front în 2024, după ce a decis să se alăture războiului din Ucraina. Face parte dintr-un pluton de drone al Brigăzii 13 Khartiia, o unitate specializată în localizarea și eliminarea piloților ruși de drone. Vorbește despre asta cu o simplitate care poate șoca. "Este cel mai ușor lucru din lume. Unii oameni vor să simtă empatie pentru toată lumea. Eu nu".

Pentru armata ucraineană, creșterea numărului de soldați ruși scoși din luptă a devenit, în acest an, o miză centrală. Oficialii vorbesc deschis despre obiectivul de a provoca pierderi masive, într-un ritm care să depășească capacitatea Rusiei de a le compensa. Ministrul apărării, Mykhailo Fedorov, a explicat că strategia urmărește să transforme războiul într-un cost imposibil de susținut pentru Moscova.

Mesajul transmis de la Kiev este clar: presiunea constantă, alături de demonstraţii de forță, ar putea forța în cele din urmă o pace. În spatele acestui calcul se află o realitate dură: Rusia se bazează pe o armată profesionistă aflată în Ucraina și pe un flux de recruți care își fac stagiul pe teritoriul rus.

Capacitatea Kremlinului de a continua lupta depinde de câți oameni poate trimite lunar pe front, comparativ cu pierderile suferite. Estimările occidentale indică zeci de mii de morți și răniți în fiecare lună. Iar atunci când pierderile depășesc numărul noilor recruți, presiunea politică începe să se simtă.

De-a lungul celor aproximativ 1.300 de kilometri de front, dronele au devenit principalul instrument al acestui război. Observă, lovesc, transportă și evacuează. Se estimează că o mare parte din pierderile ambelor tabere sunt provocate acum de aceste aparate mici, ghidate de la distanță. Odată cu ele, responsabilitatea a ajuns pe umerii unei generații tinere de piloți și comandanți.

