Săptămână de foc: Planul liderilor UE să facă Europa mai bogată și să se poată apăra fără ajutorul SUA

Săptămână de foc pentru liderii UE care vor aborda unele dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă continentul, relatează POLITICO.

Uniunea Europeană se pregătește pentru o săptămână crucială, în care liderii săi vor trebui să răspundă la întrebări dificile pentru viitorul continentului, scrie POLITICO. Obiectivul principal este identificarea unor soluții pentru ca Europa să devină un actor global influent, pe o scenă geopolitică tot mai impredictibilă. Aceasta presupune creșterea competitivității economice a UE, reducerea dependenței față de Statele Unite și sprijinirea Ucrainei în fața războiului declanşat de Rusia, conflict care durează de patru ani.

Zilele următoare vor arăta dacă "Europa poate să se reinventeze și să devină cu adevărat unită, matură și independentă", așa cum a spus fostul premier italian Enrico Letta pentru Politico. El a comparat momentul actual cu semnarea Tratatului de la Maastricht din 1992, care "a transformat Europa în ceea ce este azi", subliniind că acum este nevoie de un pas similar.

Diplomația de criză va avea loc atât la Bruxelles, cât şi la un castel din Belgia și în cele din urmă la Munchen, unde va avea loc cea mai mare conferință internațională de securitate. În același timp, europarlamentarii se vor reuni la Strasbourg pentru a discuta despre dezghețarea acordului comercial UE-SUA și pentru a aproba bugetul UE pentru perioada 2028-2034, în timp ce ambasadorii statelor membre se vor întâlni la Bruxelles marți.

Miercuri: Miniștrii Apărării discută despre Ucraina

Singurul punct de pe agendă la reuniunea miniștrilor apărării din UE este sprijinul pentru Ucraina. Ministrul ucrainean, Mihailo Fedorov, îi va informa pe omologii săi europeni despre nevoile "cele mai arzătoare" ale Ucrainei. Printre cererile sale se numără sisteme suplimentare de apărare antiaeriană, precum Patriot și NASAMS. Totodată se va discuta și despre "cooperarea în inovația militară", adică despre drone și alte tehnologii moderne.

Europa trebuie "să gândească urgent un Plan B real pentru propria securitate", în contextul în care SUA se retrag treptat din angajamentele transatlantice, a comentat Fabrice Pothier, CEO al Rasmussen Global. "Europa trebuie să fie capabilă să se descurce pe propriile picioare în cazul în care vom fi lăsați singuri", a mai spus acesta. După întâlnire va avea loc o cină informală și o conferință de presă susținută de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas.

Joi: Liderii UE discută despre economie

Într-un summit economic desfășurat la Castelul Alden Biesen din satul belgian Rijkhoven, liderii celor 27 de state membre se vor concentra pe consolidarea economiei europene şi cum să facă Europa mai bogată. Acolo vor discuta despre simplificarea reglementărilor, întărirea pieței unice și reducerea dependenței de materiile prime din afara continentului.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, va vorbi despre procesul de aprobare a acordului comercial UE-SUA. Votul privind eliminarea tarifelor la produsele industriale americane este așteptat în martie. Mario Draghi, fost președinte al BCE, și Enrico Letta, vor prezenta rapoarte despre competitivitatea europeană la invitaţia președintelui Consiliului European, António Costa.

Deși SUA și China nu au fost menționate explicit, Costa a subliniat că UE se află "într-o lume cu o concurență economică sporită - și nu întotdeauna corectă - și cu dezechilibre comerciale". Şi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat la Forumul Economic Mondial de la Davos luna trecută că "lumea s-a schimbat permanent. Și noi trebuie să ne schimbăm odată cu ea".

Vineri - Duminică: Conferința de Securitate de la Munchen

Problema apărării revine în centru în cadrul conferinței anuale de la Munchen la care vor participa Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general NATO Mark Rutte, secretarul de stat american Marco Rubio și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Temele oficiale ale conferinţei din acest an sunt securitatea europeană, precum şi apărarea și viitorul relației transatlantice, dar neoficial, toți vor încerca să răspundă la întrebarea: Poate UE să se descurce fără ajutorul SUA? Mark Rutte a răspuns deja: "Visați în continuare, dar nu e posibil".

"Agențiile de informații europene ne spun în mod repetat că Rusia ar putea fi pregătită să atace un aliat european cât timp (președintele american Donald) Trump este încă în funcție" a avertizat directorul general al Rasmussen Global, subliniind că Europa trebuie să fie pregătită "să acţioneze independent și să desfășoare operațiuni militare complexe".

Deşi s-ar putea să nu existe răspunsuri la astfel de întrebări cruciale până la sfârșitul săptămânii, liderii UE speră să stabilească cel puțin direcția de mers, conchide POLITICO.

