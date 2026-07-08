Momentul în care o furtună de nisip îi alungă pe turiștii de pe plaja din Eforie. Avertismentul salvamarilor

O puternică furtună de nisip s-a produs, miercuri, pe plajele din Eforie, iar salvamarii anunţă că vântul a suflat cu putere dinspre mare şi poate crea situaţii periculoase.

Furtună puternică de nisip pe plajele din Eforie - Sursa: Captură foto Facebook/ Salvamar Eforie Nord

"Furtună de nisip pe plajele din Eforie! Vântul a început să sufle cu putere dinspre mare spre uscat şi poate crea situaţii periculoase", au transmis, miercuri, pe pagina de Facebook, salvamarii din Eforie Nord, distribuind imagini în care se vede cum turiştii părăsesc în fugă plaja.

Salvamarii cer turiştilor ca, în astfel de situaţii, să nu intre în mare cu saltele, colace sau alte obiecte gonflabile.

"Dacă aţi pierdut un obiect gonflabil în apă, nu vă aventuraţi după el. Curenţii şi valurile vă pot pune viaţa în pericol. Supravegheaţi permanent copiii şi respectaţi indicaţiile salvamarilor", au mai transmis salvamarii.

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Litoralul este vizat de o avertizare cod galben de intensificări ale vântului şi vijelii până la ora 23.00.

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