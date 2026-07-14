Petrolul european, la cel mai ridicat preţ de după acordul de pace SUA-Iran: A depășit 86 de dolari pe baril

Petrolul Brent a urcat marţi la 86 de dolari pe baril după ce Donald Trump a anunţat ieri că reintroduce blocada navală împotriva porturilor iraniene şi o taxă de protecţie de 20% pentru tranzitarea Strâmtorii Ormuz.

Preţul petrolului european trece de 86 de dolari pe baril după atacurile din Orientul Mijlociu - Profimedia

La ora 11:20, ora României, contractele futures pentru petrolul Brent erau în creștere cu 2,71 dolari, sau 3,25%, până la 86,01 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate avansa cu 2,13 dolari, sau 2,73%, până la 80,27 dolari pe baril, potrivit Trading Economics.

Prețurile petrolului se află acum la cel mai ridicat nivel de când cele două țări au semnat, pe 17 iunie, un memorandum de înțelegere pentru încetarea războiului, potrivit Reuters.

Armata americană a desfășurat luni a treia noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a reintrodus blocada asupra transporturilor maritime iraniene și a propus perceperea unei taxe de 20% pentru protejarea Strâmtorii Ormuz.

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"Cea mai recentă escaladare, inclusiv reintroducerea blocadei de către SUA și reacțiile Iranului, a adus în mod clar noi riscuri pe piață. (...) Deși nu a avut loc o închidere totală, obiectivele divergente ale celor două părți au făcut ca perspectivele privind aprovizionarea să fie extrem de incerte", a declarat Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM Trade.

În contextul atacurilor, două petroliere din Emiratele Arabe Unite au fost lovite luni de două rachete de croazieră iraniene, în culoarul sudic al Strâmtorii Ormuz, în apele teritoriale ale Omanului, a anunțat Ministerul Apărării din EAU. Un membru indian al echipajului a murit, iar alți opt au fost răniți.

Traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut puternic

Datele privind transportul maritim au arătat, de asemenea, că numărul petrolierelor care au tranzitat Strâmtoarea Ormuz a scăzut în ultima zi la cel mai redus nivel din ultimele două luni.

"Principala variabilă care trebuie urmărită este deplasarea fizică a țițeiului prin Strâmtoarea Ormuz. Orice blocaj semnificativ al traficului petrolierelor, o reducere prelungită a circulației navelor sau o perturbare a fluxurilor de export ar putea declanșa un nou val de scumpiri ale petrolului. (...) În schimb, dacă livrările continuă în pofida escaladării militare, o parte din prima de risc geopolitic inclusă în prețuri s-ar putea diminua treptat.", a declarat Priyanka Sachdeva, analist la Phillip Nova.

Atacurile rebelilor Houthi sporesc temerile privind fluxurile de petrol

În altă parte, mișcarea Houthi din Yemen a lansat rachete asupra Arabiei Saudite, după ce a acuzat regatul că a bombardat luni un aeroport aflat sub controlul său.

"Dacă rebelii Houthi își extind atacurile asupra transporturilor saudite de țiței din Marea Roșie, acest lucru ar putea spori și mai mult incertitudinile privind fluxurile de petrol din regiune", a transmis Simon Wong, manager de portofoliu la Gabelli Funds.

Între timp, stocurile de țiței din SUA ar fi scăzut săptămâna trecută, în timp ce stocurile de benzină și distilate ar fi crescut, potrivit unui sondaj preliminar Reuters publicat luni.