Urmează cel mai scump Paşte din ultimii ani. Ce alimente ar putea deveni un lux de sărbători

Urmează cele mai scumpe sărbători pascale din ultimii ani. Alimentele se vor scumpi şi cu 10%, pe fondul creșterii costurilor la carburanți și energie.

Vom plăti mai mult cu 8, chiar și peste 10% pentru mai multe alimente. Asta în contextul majorării prețului pentru benzină și motorină, iar această majorare se va vedea la rapid și se va simți în buzunarul clientului final. Practic vorbim despre cele mai scumpe sărbători pascale din ultimii ani.

Toate aceste majorări din ultima perioadă se vor vedea la prețul produselor de panificație, lactate, brânzeturi și mai ales cele din carne. În plus, analiștii economici atrag atenția și în legătură cu faptul că va urma liberalizarea pieței gazelor, ceea ce ar putea duce la o nouă majorare de preț pentru gaze și, evident, la o altă majorare de preț pentru produsele alimentare.

În același timp, analiștii economici spun că ar putea fi și vești bune în ceea ce privește prețul cărnii de pui. Spre exemplu, în 2025, România a exportat cu 50% mai multă carne de pui în Uniunea Europeană, ceea ce ar putea face ca toată această carne sau o bună parte din ea să rămână în țară, astfel încât prețurile să nu se plafoneze în continuare.

Puterea de cumpărare a rămas una scăzută, iar presiunea pe salarii, pe veniturile lunare, este ridicată, ceea ce face să pună în pragul sărăciei din ce în ce mai mulți români.

