8 din 10 tineri români spun că nu-şi permit o locuinţă. Costul vieţii, principala grijă. Studiu Deloitte

Românii din generaţiile Z (78%) şi Millennials (85%) susţin că nu îşi permit o locuinţă proprie, mult peste mediile globale (51%, respectiv 40%), iar peste jumătate afirmă că se simt nesiguri din punct de vedere financiar, reiese dintr-un studiu al companiei Deloitte, realizat în 44 de ţări.

Conform Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2026, peste jumătate dintre participanţii din România (55% din Generaţia Z şi 66% dintre Millennials, cu 10, respectiv 22 de puncte procentuale peste media globală) declară că se simt nesiguri din punct de vedere financiar, iar 46% dintre cei din Generaţia Z şi 62% dintre Millennials afirmă că trăiesc de la un salariu la altul. În acest sens, mai mult de jumătate dintre românii încadraţi în ambele generaţii spun că au amânat decizii importante de viaţă din cauza situaţiei financiare.

Costul vieţii de zi cu zi, principala îngrijorare a tinerilor români

Principala îngrijorare a tinerilor români rămâne legată de costul vieţii de zi cu zi (50% din ambele generaţii), în timp ce pe locurile următoare se află instabilitatea politică (26% din Generaţia Z, 34% dintre Millennials) şi corupţia (25%, respectiv 30%).

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Pe fondul acestor evoluţii, nivelul de stres rămâne ridicat, cu 38% dintre românii din Generaţia Z şi 30% dintre Millennials care confirmă că se simt stresaţi în cea mai mare parte a timpului, în principal cu privire la situaţia financiară pe termen lung (51% din Generaţia Z, 41% dintre Millennials), starea de sănătate şi bunăstarea familiei (47%, respectiv 45%), dar şi situaţia financiară curentă (46%, respectiv 41%).

Pe de altă parte, tinerii din România consideră benefic impactul adoptării Inteligenţei Artificiale (AI) în mediul profesional. Astfel, 66% dintre reprezentanţii Generaţiei Z şi 48% dintre Millennials menţionează că folosesc AI în activitatea de zi cu zi, iar cei mai mulţi susţin că are un impact pozitiv atât asupra vieţii personale (81% din Generaţia Z, 71% dintre Millennials), cât şi asupra vieţii profesionale (77%, respectiv 67%).

În schimb, un sfert dintre respondenţii aflaţi în ambele categorii declară că nu au încredere în rezultatele generate, timp în care alţii invocă capabilităţile limitate ale instrumentelor (22%) şi integrarea slabă în fluxurile de lucru. De asemenea, doar 25% dintre respondenţii din ambele generaţii consideră că instrumentele AI puse la dispoziţie de angajatori sunt suficiente, semnificativ sub media globală de aproximativ 40%.

Referitor la nivelul de pregătire, acesta rămâne scăzut, în condiţiile în care rezultatele cercetării arată că doar 17% dintre românii din Generaţia Z şi 24% dintre Millennials au finalizat traininguri în AI şi o treime din prima categorie şi un sfert dintre cea de-a doua caută în mod activ noi oportunităţi de formare. Totodată, gradul de încredere în utilizarea AI variază - 68% pentru Generaţia Z şi doar 46% pentru Millennials.

În ceea ce priveşte aspiraţiile profesionale, chiar dacă 79% dintre românii din Generaţia Z şi 62% dintre Millennials îşi doresc la un moment dat roluri de leadership, acestea nu reprezintă o prioritate: doar 4% din fiecare categorie indică leadershipul drept obiectiv principal.

Priorităţile dominante sunt echilibrul între viaţa personală şi cea profesională

Pe de altă parte, priorităţile dominante sunt echilibrul între viaţa personală şi cea profesională (25% din Generaţia Z, 37% dintre Millennials), independenţa financiară (24%, respectiv 14%), dezvoltarea continuă (12%, respectiv 17%) şi specializarea în domeniul de activitate (15%, respectiv 12%).

În privinţa parcursului profesional, o treime dintre tinerii români participanţii la studiu pun accentul pe progresul constant (cu aproximativ zece puncte procentuale sub media globală), însă o pondere semnificativă o au şi cei deschişi la creştere accelerată (25% pentru ambele generaţii). În acelaşi timp, 24% dintre reprezentanţii Generaţiei Z şi 23% dintre Millennials sunt dispuşi să schimbe roluri pentru a găsi postul de lucru potrivit.

Studiul Deloitte Global Gen Zand Millennial Survey 2026, ajuns la ediţia a 15-a, a fost efectuat în rândul a circa 8.200 de exponenţi ai Generaţiei Millennials (născuţi între ianuarie 1983 şi decembrie 1994) şi a aproximativ 14.400 de reprezentanţi ai Generaţiei Z de peste 18 ani (născuţi între ianuarie 1995 şi decembrie 2007), din 44 de ţări.