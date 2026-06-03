În ultimii ani, modul în care alegem o locuință s-a schimbat considerabil. Dincolo de compartimentare, preț sau accesul la mijloace de transport, tot mai mulți cumpărători și chiriași analizează infrastructura din jurul viitorului lor cămin. Iar accesul rapid la servicii medicale moderne a devenit unul dintre criteriile care influențează direct confortul și calitatea vieții.

De ce accesul rapid la sănătate a devenit un criteriu important în alegerea locuinței - Profimedia Images

În marile orașe, apropierea față de o clinică medicală performantă nu mai este percepută doar ca un avantaj suplimentar, ci ca o necesitate reală pentru familii, profesioniști activi sau persoane care își doresc siguranță și predictibilitate în viața de zi cu zi.

În acest context, rețeaua medicală Affidea răspunde unei nevoi tot mai clare: servicii medicale integrate, accesibile și poziționate strategic în apropierea zonelor rezidențiale și a principalelor centre urbane.

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Affidea România face parte din Grupul Affidea, liderul european în servicii de diagnostic imagistic de înaltă performanță, ambulatoriu și tratament al cancerului. Affidea România pune la dispoziţia pacienţilor o gamă extinsă de servicii de radiologie imagistică şi medicină nucleară de înaltă performanţă, servicii clinice integrate (consulţatii de specialitate şi spitalizare de zi) şi de medicină de laborator (analize medicale). În 2002 a fost deschisă prima clinică din România, iar astăzi clinicile Affidea reprezintă o rețea națională, fiind prezentă în peste 30 de orașe. În cele peste 80 de centre medicale și 4 spitale pe care le deține, Affidea România, prin expertiza medicală de top, servicii medicale profesioniste și tehnologia medicală modernă reușește să imbunătățească viețile a peste 2 milioane de pacienți anual.

Sănătatea, parte din noul concept de locuire urbană

Orașele moderne sunt construite tot mai mult în jurul ideii de accesibilitate. Oamenii își doresc să reducă timpul petrecut în trafic și să aibă aproape servicii esențiale: școli, spații comerciale, zone verzi și, din ce în ce mai important, clinici medicale complete.

Pentru mulți români, proximitatea unei clinici poate face diferența într-o situație urgentă, într-un control medical de rutină sau într-un plan complex de monitorizare și tratament. În plus, accesul facil la servicii medicale ajută la reducerea stresului și la optimizarea timpului personal.

Rețeaua națională Affidea este prezentă în multiple orașe și zone de interes, oferind pacienților acces rapid la consultații, investigații și specialități medicale variate, aproape de casă sau de locul de muncă.

Conceptul clinicii integrate: mai multe specialități într-un singur loc

Una dintre cele mai importante schimbări din sistemul medical privat este dezvoltarea clinicilor multidisciplinare integrate. Practic, pacientul poate beneficia de mai multe tipuri de consultații și investigații în cadrul aceleiași locații, fără drumuri suplimentare sau programări în centre diferite.

În cadrul clinicilor Affidea, pacienții au acces la specialități medicale variate, de la medicină internă și pediatrie, până la servicii dedicate sănătății feminine și masculine sau oncologie.

Acest model medical integrat înseamnă, în primul rând, timp economisit și o experiență mai eficientă pentru pacient. Într-un ritm urban tot mai alert, accesul rapid la soluții medicale complete devine un avantaj major pentru orice familie activă.

Soluții medicale adaptate fiecărui profil de pacient

Nevoile medicale diferă de la o etapă la alta a vieții, iar infrastructura medicală modernă trebuie să răspundă acestor schimbări. Familiile cu copii caută acces rapid la pediatrie și servicii de diagnostic, profesioniștii activi prioritizează investigațiile rapide și consultațiile integrate, iar pacienții care trec prin afecțiuni complexe au nevoie de coordonare medicală eficientă și suport constant.

Clinicile Affidea dezvoltă servicii dedicate mai multor profiluri de pacient, inclusiv pentru pacienții oncologici, unde componenta de suport și ghidare devine esențială.

Navigatorul de pacient: suport real într-un moment dificil

Unul dintre serviciile diferențiatoare oferite în rețeaua Affidea este programul de Navigator de pacient — un serviciu gratuit dedicat pacienților oncologici.

Rolul navigatorului este de a facilita relația dintre pacient, aparținători și sistemul medical, oferind sprijin în coordonarea investigațiilor, programărilor și traseului medical personalizat.

Într-un context medical complex, acest tip de suport poate contribui semnificativ la reducerea presiunii emoționale și administrative pentru pacient și familie.

Imobiliarele viitorului înseamnă și acces la servicii esențiale

Tot mai mulți dezvoltatori imobiliari și cumpărători înțeleg că valoarea unei locuințe nu este dată doar de spațiul interior, ci și de ecosistemul urban din jurul acesteia.

Accesul la servicii medicale performante contribuie direct la calitatea vieții și la confortul pe termen lung. Iar într-un oraș în continuă transformare, proximitatea față de o clinică modernă poate deveni unul dintre cele mai importante beneficii ale unei comunități rezidențiale bine poziționate.

În noua realitate urbană, sănătatea nu mai este doar o prioritate personală, ci parte integrantă din modul în care alegem să locuim.