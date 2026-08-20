Bolojan, despre tăierea burselor sociale pentru elevi pe timpul vacanței de vară: Vom lua decizia corectă

Bursele sociale nu vor fi tăiate automat pe perioada vacanței de vară. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că proiectul pus în dezbatere de Ministerul Educației nu reprezintă o decizie finală, iar Guvernul va analiza observațiile primite înainte de a hotărî dacă elevii vor continua să primească aceste burse și în vacanță. Bolojan a precizat că a discutat deja cu ministrul Educației, Mihai Dimian, și că decizia va fi luată după încheierea perioadei de consultare publică, care durează 10 zile.

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit, miercuri, despre Ministerul Educației care a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care elimină, fără nicio explicație publică, plata bursei sociale pe perioada vacanțelor școlare, potrivit Mediafax.

Întrebat la o emisiune TV despre controversa privind "tăierea" burselor sociale pe timpul vacanței și dacă această decizie îl face să pară „un om rău”, Bolojan a spus că proiectul a venit din partea Ministerului Educației și că a discutat deja cu ministrul Mihai Dimian despre această situație.

Acesta a precizat că sunt două subiecte aflate în dezbatere publică în zona educației, unul privind organizarea examenelor de către licee, începând de anul viitor, și celălalt referitor la plata burselor sociale.

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"Sunt două subiecte care au venit din zona Ministerului Educației. Pentru că au pus în transparență niște acte. Unul care se referă la organizarea examenelor de către licee, începând de anul viitor. Mecanisme, un ordin care este pus în dezbatere. Și un proiect de hotărâre legat de plata burselor sociale, fără vacanța de vară. Și am vorbit astăzi cu domnul ministru Dimian pe tema asta", a declarat Bolojan.

În ceea ce privește bursele sociale, premierul interimar a explicat că propunerea Ministerului Educației pornește de la ideea că acestea este o „formă de a-i susține pe cei care au probleme sociale să meargă la școală, să susțină procesul de învățământ, să semnalizeze acest lucru”.

"Cel de-al doilea proiect ține de capitolul burse. Logica ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de școală și nu în vacanța de vară, pentru că nu este o alocație așa cum sunt celelalte alocații de care beneficiază copiii lună de lună, ci este o formă de a-i susține pe cei care au probleme sociale să meargă la școală, să susțină procesul de învățământ, să semnalizeze acest lucru", a explicat premierul interimar.

El a spus însă că decizia nu este una definitivă și că propunerea urmează să fie analizată în perioada de consultare publică.

"Dar am discutat cu domnul ministru, o să analizăm ambele propuneri, atât ordinele, cât și proiecte de hotărâre de guvern, în așa fel încât să clarificăm aceste aspecte și în momentul în care se împlinește perioada de consultare care durează 10 zile, să luăm decizia corectă", a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a vorbit și despre subiectul organizării examenelor de către licee începând de anul viitor.

"În ceea ce privește primul subiect, suntem în situația în care înțeleg că legea din 2023, care a fost adoptată, prevede că de anul viitor se pot organiza aceste examene. Deci Ministerul n-a făcut decât să pună în practică o lege. Există două posibilități, sau să nu o pună în practică, sau în Parlament", a spus premierul.

Ilie Bolojan a recunoscut că există opinii diferite în privința acestei schimbări și că prin orice modificare în sistemul de educație „riscăm să stricăm lucruri care și așa nu sunt în perfectă stare”.

"Dacă se consideră că această formă de organizare nu este potrivită, sunt tot felul de păreri, unele pro, unele contra. Eu sunt de acord că dacă nu e bine organizat, riscăm să stricăm lucruri care nici așa nu sunt în perfectă stare în educație. Atunci lucrurile se pot amâna și se ia o decizie atunci când nu există un context din ăsta așa cum este astăzi", a mai spus Ilie Bolojan.