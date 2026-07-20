Admiterea la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași: Programele de licență cu peste 5 candidați pe loc

Numărul dosarelor depuse pentru admiterea la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC) a crescut. Pentru studiile universitate de licenţă, au fost depuse 17.724 de dosare, iar pentru studiile universitare de masterat, 4.255 de dosare.

Potrivit UAIC, interesul candidaţilor români de pretutindeni pentru oferta educaţională a UAIC s-a menţinut la un nivel ridicat. În sesiunea de admitere din iulie 2026 au fost depuse 2.260 de dosare de către românii de pretutindeni, cu peste 5% mai multe decât în sesiunea din iulie 2025.

"Admiterea din acest an confirmă creşterea atractivităţii internaţionale a UAIC. Candidaţii înscrişi la studiile universitare de licenţă provin din 41 de ţări, faţă de 25 în sesiunea din iulie 2025, iar cei înscrişi la studiile universitare de masterat provin din 26 de ţări, comparativ cu 18 în anul precedent. Totodată, numărul candidaţilor proveniţi din alte state decât România şi Republica Moldova a crescut cu 22% la licenţă şi cu 77% la masterat, comparativ cu sesiunea de admitere din iulie 2025", transmite UAIC.

Câte locuri sunt finanţate de la buget

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În acest an, UAIC a scos la concurs 4.342 de locuri finanţate de la buget pentru studiile universitare de licenţă şi 2.360 de locuri finanţate de la buget pentru studiile universitare de masterat. Concurenţa generală a fost de 3,10 candidaţi pe un loc bugetat la studiile de licenţă şi de 1,80 candidaţi pe un loc bugetat la studiile de masterat.

"Interesul candidaţilor pentru oferta educaţională a UAIC s-a reflectat şi în nivelul ridicat al concurenţei. La studiile universitare de licenţă, cinci programe de studii au înregistrat o concurenţă de peste cinci candidaţi pe un loc finanţat de la buget: Relaţii internaţionale şi studii europene (5,43 candidaţi/loc), Resurse umane (5,34), Psihologie (5,06), Psihopedagogie specială (5,04) şi Comunicare şi relaţii publice (5,03). Topul celor mai căutate programe de studii este completat de Kinetoterapie şi motricitate specială (4,81 candidaţi/loc), Jurnalism (4,75), Chimie medicală (4,67), Ştiinţe politice (4,29) şi Pedagogia învăţământului primar (4,26)", transmite UAIC.

Facultatea cu cea mai mare concurenţă

La nivel de facultăţi, cea mai mare concurenţă s-a înregistrat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, cu 4,70 candidaţi pe un loc finanţat de la buget, urmată de Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice (4,35), Facultatea de Drept (3,85), Facultatea de Chimie (3,08) şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (2,96).

Profilul cu 5 candidaţi pe loc

La studiile universitare de masterat, cea mai mare concurenţă s-a înregistrat la programul Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului, cu 5,55 candidaţi pe un loc finanţat de la buget. Acesta a fost urmat de Matematici fundamentale pentru învăţământ (4,57 candidaţi/loc), Psihologie clinică şi psihoterapie (4,05), Metode şi tehnici de abordare interdisciplinară a adicţiilor (4,00), Laborator medical (3,55), Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (3,24), Psihologie educaţională şi consiliere (3,24), Comunicare strategică în mediul digital (3,21), Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor (2,80) şi Criminalistică (2,76).

Când se vor afişa rezultatele

În perioada 19-31 iulie, fiecare facultate va afişa rezultatele şi va derula mai multe tururi de confirmare a locurilor ocupate, conform propriului calendar.

Începând cu data de 9 iulie 2026, la UAIC funcţionează un call-center dedicat admiterii, care oferă candidaţilor informaţii despre oferta educaţională şi asistenţă privind procedura de înscriere şi confirmare a locului. Call-center-ul este disponibil în perioadele 9-31 iulie şi 4-13 septembrie, de luni până sâmbătă, în intervalul orar 9.00-17.00, la numărul de telefon +40 374 543 600.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi va organiza şi o sesiune de admitere în luna septembrie, pentru locurile rămase disponibile după finalizarea sesiunii din iulie. Înscrierile vor avea loc în perioada 1-3 septembrie, iar selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor sunt programate în perioada 4-9 septembrie.