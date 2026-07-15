Opt diplome de bacalaureat eliberate de Colegiul Național "Iancu de Hunedoara", din municipiul Hunedoara, au fost retrase după ce s-a constatat că numele instituției fusese tipărit greșit pe documente, din cauza inversării a două litere, potrivit Agerpres.

Scandal după o eroare pe diplome de BAC din Hunedoara. Fiica unui deputat AUR, printre absolvenții afectați - Facebook/ Stirile Antena 3 DEVA

Astfel, în cuvântul "Naţional", au fost inversate literele "ţ" şi "i", forma finală tipărită pe diplome fiind "Naiţonal".

"Au fost eliberate opt diplome, însă au fost refăcute încă de ieri (marţi, n.red.), imediat ce a fost observată eroarea de scriere. Toţi elevii au fost invitaţi, încă de aseară, să-şi ridice diplomele corecte. A fost un incident pe care îl regretăm", a declarat miercuri inspectorul general şcolar al judeţului Hunedoara, Maria Ştefănie.

Potrivit acesteia, toate cele 129 de diplome care ar fi trebuit înmânate elevilor care au luat examenul de bacalaureat au fost verificate şi tipărite, din nou.

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Eroarea a fost asumată şi de conducerea Colegiului Naţional "Iancu de Hunedoara", care a precizat, într-un comunicat, că eliberarea diplomelor a fost oprită, marţi, în aceeaşi zi fiind retipărite noile formulare, fără să fie afectat calendarul de înscriere la facultate al absolvenţilor.

Greşeala de tipărire a fost prezentată de către deputatul AUR Tiberiu Barstan, care a scris, pe pagina sa de Facebook, că situaţia i-a fost semnalată de mai mulţi părinţi şi că printre elevii care au primit o diplomă scrisă greşit se află şi fiica sa.

"Nu doresc să transform această situaţie într-o dispută politică şi nici să acuz persoane înainte de clarificarea tuturor împrejurărilor. Este însă firesc să solicităm explicaţii şi, mai ales, o rezolvare rapidă, deoarece absolvenţii au nevoie de diplome sau cel puţin de adeverinţe corect întocmite pentru înscrierea la facultate. (...) În calitate de deputat de Hunedoara, solicit conducerii Colegiului Naţional 'Iancu de Hunedoara', Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara şi celorlalte instituţii competente să comunice public cine este responsabil pentru verificarea şi eliberarea acestor documente, cum a fost posibil ca eroarea să fie observată abia după înmânarea diplomelor, câte documente sunt afectate, care este procedura pentru retragerea şi înlocuirea lor şi în cât timp vor primi absolvenţii actele corecte", arată deputatul AUR, în postarea sa.