Prima sesiunea a examenului de bacalaureat va începe, luni, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Conform calendarului, această probă se susţine în perioada 8-10 iunie 2026.

În zilele de 10 şi 11 iunie elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba de evaluarea a competenţele lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B.

În zilele de 11 şi 12 iunie se va susţine proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C, iar între 15-17 iunie cea a competenţelor digitale - proba D.

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Conform Ministerului Educaţiei, evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se realizează, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă şi un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate din unitatea de învăţământ). În situaţiile în care această condiţie nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte şcoli.

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanţă cu grilele naţionale sau europene (aşadar, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins).

În acelaşi mod, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă, de asemenea, prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

Pe 29 iunie va avea loc prima probă scrisă - cea la Limba şi literatura română - proba E.a).

Următoarea probă scrisă va avea loc pe 30 iunie proba obligatorie a profilului - proba E.c).

Ultima probă scrisă, cea la alegere a profilului şi specializării - proba E.d), se va susţine pe 2 iulie.

Elevii din partea minorităţilor naţionale se vor prezenta pe 3 iulie pentru a susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă - proba E.b).

Potrivit Ministerului Educaţiei, sunt aşteptaţi să susţină examenul în prima sesiune (toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate) peste 130.000 de candidaţi (absolvenţi de liceu din promoţia curentă şi din seriile anterioare).

Pe 7 iulie se vor afişa rezultatele iniţiale la probele scrise (până la ora 12:00), şi tot în aceeaşi zi se va face vizualizarea lucrărilor scrise şi vor fi depuse contestaţiile (în intervalul orar 14:00-18:00).

Totodată, în zilele de 8 şi 9 iulie vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi se vor putea depune contestaţiile.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate pe 13 iulie.