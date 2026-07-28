Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, marţi seară, scuze tuturor pacienţilor afectaţi de greva generală din unele spitale. El afirmă că greva se bazează pe minciuni şi dezinformare.

Bolojan, după greva din Sănătate: "Îmi cer scuze tuturor pacienţilor pentru disconfort" - Profimedia

"Îmi cer scuze tuturor pacienţilor pentru disconfortul pe care l-au avut ca urmare a acestei greve", a declarat, marţi seară, la finalul şedinţei de Guvern, premierul interimar Ilie Bolojan, referindu-se la greva din Sănătate. El afirmă că greva se bazează pe minciuni şi dezinformare şi a reiterat ideea că niciun venit nu ar scădea în urma adoptării noii legi a salarizării.

Sindicaliştii SANITAS au reclamat presiuni

"Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenţi pe înfirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate. Consider că această grevă s-a bazat pe minciună şi pe dezinformare, în primul rând cu privire la ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată", a mai declarat premierul interimar. SANITAS a declanşat, marţi, greva generală în semn de protest faţă de Legea salarizării, despre care reprezentanţii federaţiei spun că perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem. Negocierile, care au avut loc inclusiv la Palatul Cotroceni, nu i-au determinat pe angajaţii din sistem să renunţe la protest.

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Sindicaliştii SANITAS au reclamat presiuni, afirmând că managerii unor instituţii au solicitat liste cu numele salariaţilor care participă la protest, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Decişi să intre în grevă generală pe termen nelimitat, sindicaliştii au anunţat că spitalele vor asigura doar asistenţa medicală şi serviciile esenţiale, astfel încât pacienţii "să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie".