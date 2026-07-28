Opt din zece pasageri care au mers cu trenul în România spun că nu ar recomanda o astfel de călătorie nimănui. Au fost trimise peste 1.700 de plângeri la Ministerul Transporturilor din cauza condiţiilor din trenuri. Căldura, mizeria, aglomeraţia şi întârzierile au fost princiapele reclamaţii.

După o lună de când a fost lansat formularul de sesizări pe site-ul CFR Călători, Ministrul Interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a ieșit astăzi cu primele concluzii. Au fost înregistrate peste 1700 de plângeri din partea călătorilor.

Au fost analizate în jur de 1100. 80% dintre cei care au răspuns spun că nu recomandă nimănui călătoria cu trenul. Căldura din trenuri, așadar, este principal la plângere a călătorilor și asta este legată de faptul că locomotivele diesel au o vechime foarte mare. Așadar, 600 de persoane au spus că instalațiile de climatizare din aceste trenuri Interregio nu funcționează. În același timp, au fost deschise și 56 de dosare disciplinare. 37 au fost finalizate cu sancțiuni legate de micșorarea salariilor.

Au fost date și 17 avertismente pentru mai mulți angajați, printre care și șef de tură, revizor sau mecanici de locomotivă. Astfel, Ministrul Interimar al Transporturilor a cerut ca fiecare din cele 1265 de trenuri aflate zilnic în circulație să aibă și câte un director responsabil din structurile centrale sau regionale, în așa fel încât să se știe exact cine poate răspunde într-o situație de criză. În momentul de față, sunt așadar în circulație în jur de 1265 de trenuri majoritatea mai vechi de 30 de ani.

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