Șefia nu mai e visul suprem. Pentru Generația Z, succesul înseamnă mai degrabă timp liber. Tot mai mulți tineri refuză funcțiile de conducere și aleg flexibilitatea. Iar piața muncii simte schimbarea: companiile găsesc tot mai greu lideri și se întorc către candidați mai experimentați.

Peste jumătate din tineri spun că funcțiile de conducere nu merită efortul, iar 7 din 10 consideră că stresul este mult prea mare față de beneficiile pe care le oferă aceste poziții.

Nu este vorba doar despre bani. Ei pun pe primul loc echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Doar 6% visează la un loc în top management.

"E de așteptat ca o parte dintre tinerii care înainte voiau să aibă un avans în carieră semnificativ să nu mai simtă aceeași presiune. Sunt exact cei care făceau asta de nevoie. Sunt cei care vor o viață mai comodă. Asociază orice poziție cu o responsabilitate mai mare, cu mai multă muncă, cu mai mult stres", a explicat George Butunoiu, specialist în piaţa muncii.

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Pentru mulți tineri, imaginea șefului nu mai este una de succes, ci de oboseală: telefoane după program, presiune constantă și riscul de burnout.

"Ne ferim de o frică de a nu putea face față la mai multă responsabilitate. Vedem manageri care au ajuns în poziții de management cu foarte mult efort, cu foarte mult stres, se vede foarte mult burnout, practic se vede partea urâtă a unor joburi", a precizat Aida Chivu, expert HR.

În paralel, angajatorii își schimbă strategia. Dacă înainte investeau în pregătirea tinerilor pentru poziții de conducere, acum se uită tot mai des către profesioniști cu experiență.

"E mai ușor să recrutezi un om de 40, 50 de ani sau chiar peste decât să recrutezi un tânăr. Un angajat mai în vârstă e mai ieftin decât unul mai tânăr", a mai spus George Butunoiu.

Până în 2030, Generația Z și Millennials vor reprezenta aproape două treimi din forța de muncă la nivel global.