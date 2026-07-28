Un bărbat cu vârsta cuprinsă între 50 și 55 de ani este căutat de pompieri, după ce a fost luat de apele râului Teleajen, marți seară, în satul Homorâciu, comuna Izvoarele, județul Prahova. Potrivit primelor informații, acesta încerca să traverseze râul cu o căruță, când a fost surprins de curenții puternici.

Un bărbat din Prahova a fost luat de ape, când a vrut să traverseze râul Teleajăn cu căruţa - Shutterstock / Profimedia

La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Prahova cu o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pentru operațiunile de căutare, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

"Din informațiile primite până în acest moment, ar fi vorba despre un bărbat în vârstă de 50-55 de ani, care ar fi încercat să traverseze cursul râului cu o căruță, moment în care a fost luat de apă", a transmis ISU Prahova.

Pompierii au reușit să găsească și să scoată din apă calul, care a supraviețuit. Căruța a fost, de asemenea, identificată, însă bărbatul este în continuare de negăsit.

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Căutările sunt îngreunate de debitul crescut al râului și de curenții foarte puternici. Salvatorii spun că pe cursul Teleajenului există inclusiv o zonă unde s-a format o cascadă, ceea ce face intervenția și mai dificilă.

Mai multe echipe verifică în continuare albia râului și împrejurimile, în încercarea de a-l găsi pe bărbat. Operațiunea este în desfășurare.