Din cauza căldurii şi secetei, unul dintre cele două reactoare de la Cernavodă a fost oprit, aşa că România este obligată acum să importe energie la preţuri uriaşe. Este pentru a doua oară în istoria centralei nucleare când un reactor este închis din cauza debitului scăzut al Dunării, s-a mai întâmplat asta doar acum 23 de ani. Iar ce e mai rău abia urmează. Canicula poate reduce şi producţia hidro şi cea eoliană. Specialiştii avertizează că pentru noi toţi asta poate însemna facturi mai mari.

Dunărea a scăzut dramatic din cauza secetei. Cum nivelul apei nu mai permitea funcţionarea în siguranţă a sistemului de răcire, Nuclearelectrica a decis să oprească reactorul 1 de la Cernavodă. A fost convocat de urgenţă Comandamentul Energetic pentru a evalua situaţia.

Oprirea reactorului înseamnă pierderea temporară a 700 de MW, adică aproape 10% din producţia de energie a ţării. Acest lucru pune și mai multă presiune pe sistemul energetic. România consumă aproximativ 7.300 de MW, dar produce doar 4.000. Diferenţa este acoperită din importuri. Cu alte cuvinte, aproape jumătate din curentul electric folosit in ţară e cumpărat din afară, la preţuri foarte mari.

Nu am fi ajuns în situaţia asta dacă am fi avut baterii de stocare. Dar România nu poate păstra energia ieftină produsă ziua de sistemele fotovoltaice. În prezent, avem puţin peste 600 de MW în baterii, cât să alimentăm toată ţara pentru doar 15 minute.

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"Existenta unor capacităţi de stocare ajută când unitatea 1 nu funcţionează. Faptul ca noi am putea stoca energie foarte ieftină, produsă în timpul prânzului, ar fi excelentă pentru a livra aceasta energie în cursul serii", a explicat Corneliu Bodea, expert în energie.

Dacă proiectele de stocare aflate acum în lucru ar fi fost deja funcţionale, importurile de energie ar fi fost cu aproximativ 20% mai mici.

Nuclearelectrica avertizează că şi Unitatea 2 ar putea fi oprită, dacă nivelul Dunării continuă să scadă. Iar problemele nu se opresc aici. În următoarele 30 de zile, producţia hidro ar putea scădea cu 20%, potrivit unor estimări.

"Avem o prognoză de la meteorologie care arată o lună august cu foarte puţine precipitaţii, vor aduce o reducere a energiei hidro, o reducere a energiei eoliene. Ne vom găsi într-o situaţie periculoasă în zonele de vârf de consum şi de noapte. Există un risc ca un număr de sute de ore să nu fie acoperite integral cu necesarul de energie", a declarat Dumitru Chisăliţă, expert în energie.

Deocamdată, românii care au contracte la preţ fix nu vor avea de plătit facturi mai mari. Scumpirile pot apărea însă la reînnoirea contractelor, când furnizorii ar putea veni cu alte tarife.

"Toate aceste costuri vor fi recuperate în viitor de furnizori şi traderi, aşa că există riscul unor scumpiri", a mai spus Dumitru Chisăliţă.

Recordul de preţ pentru energia din import s-a înregistrat acum o lună, peste 1.000 de euro/MWh.