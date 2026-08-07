Materii opţionale în anul şcolar 2026 - 2027. Două discipline noi apar pe listă

Oferta de materii opționale pentru elevi se schimbă din nou. Din toamna acestui an școlar, școlile pot introduce două discipline noi, aprobate de Ministerul Educației.

Elevii vor avea două opțiuni noi în anul școlar 2026-2027. Ministerul Educației a aprobat programele pentru două discipline opționale care vor putea fi incluse în oferta școlilor, una dintre ele fiind dedicată relației dintre copii și animale. Noile cursuri vor putea fi alese în funcție de oferta fiecărei unități de învățământ.

Ora de GIS şi Economie circulara, doua noi materii optionale

Printre noutățile din oferta de discipline opționale pentru anul școlar 2026-2027 se numără „Ora de GIS” și „Economie circulară”. Prin primul curs, elevii vor învăța să utilizeze sisteme informatice geografice (GIS), să interpreteze hărți digitale și date geospațiale, competențe tot mai căutate în domenii precum urbanismul, protecția mediului sau managementul situațiilor de urgență.

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Disciplina „Economie circulară” urmărește să îi familiarizeze pe copii cu principiile consumului responsabil, reciclării, reutilizării resurselor și reducerii risipei, punând accent pe dezvoltarea unor obiceiuri sustenabile și pe protejarea mediului încă din perioada școlii.

Una dintre noutățile aprobate pentru anul școlar 2026-2027 este şi disciplina „Ora cu și pentru animale”, destinată elevilor din clasele a V-a și a VI-a. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial și urmărește dezvoltarea empatiei, a responsabilității și a comportamentului față de animale, dar și familiarizarea elevilor cu noțiuni despre protecția și bunăstarea acestora. Potrivit documentului, elevii vor învăța despre nevoile animalelor, adopție responsabilă, prevenirea abandonului și rolul pe care acestea îl au în societate. Programa se va aplica începând cu anul școlar 2026-2027.

Toate materiile opţionale în anul şcolar 2026-2027

În anul școlar 2026-2027, oferta de discipline opționale se extinde cu mai multe cursuri pe care școlile le pot include în curriculum, în funcție de interesul elevilor și de resursele disponibile. Printre acestea se numără Ora de GIS, Economie circulară, Ora cu și pentru animale, dar și alte opționale deja aprobate în anii anteriori, precum Educație prin șah, Armonie și expresie corporală, Educație nutrițională, Citire și scriere creativă, Aventura cunoașterii Universului, Muzică și dans, Minihandbal, Educație prin minibaschet, Viitorii olimpioni, Start în antreprenoriat, Robotica și viața, Educație financiară, Voluntariat sau Stil de viață sănătos.

Disciplinele sunt alese la nivelul fiecărei școli și devin parte din programul elevilor doar dacă sunt incluse în oferta educațională a unității de învățământ.

Cum aleg elevii materiile opționale

Disciplinele opționale fac parte din curriculumul la decizia elevului din oferta școlii și sunt alese înainte de începerea anului școlar. Fiecare unitate de învățământ își stabilește propria ofertă, în urma consultării elevilor și a părinților, iar opțiunile exprimate devin parte din orarul elevilor pentru perioada stabilită. Odată aleasă, disciplina are același statut ca celelalte materii din program, fiind evaluată și inclusă în situația școlară.

Ce este curriculumul la decizia elevului

Noul cadru privind curriculumul la decizia elevului oferă școlilor posibilitatea de a adapta oferta educațională la interesele elevilor și la specificul comunității. În această categorie pot intra discipline dezvoltate la nivel național, regional sau local, precum și cursuri propuse de fiecare unitate de învățământ, cu respectarea metodologiei aprobate de Ministerul Educației. Scopul este diversificarea procesului de învățare și dezvoltarea unor competențe care nu sunt acoperite integral de disciplinele obligatorii.