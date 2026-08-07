Elevii mai au fix o lună să se bucure de vacanţa de vară. Iar adolescenţii care încep un nou capitol în viaţă - liceul - ar trebui să profite şi mai mult de acest timp scurt care le-a mai rămas. Motivul? Schimbarea începe cu ei. După 20 de ani, vor învaţă după programe şcolare complet noi.

Potrivit informațiilor prezentate de Edupedu.ro, schimbarea nu va afecta simultan toate clasele de liceu. În anul școlar 2026–2027, doar elevii de clasa a IX-a vor trece la noile programe, în timp ce clasele a X-a, a XI-a și a XII-a vor continua să învețe după actualele programe. Introducerea noului curriculum va continua gradual: clasa a X-a va trece la noile programe în 2027–2028, clasa a XI-a în 2028–2029, iar clasa a XII-a în 2029–2030.

Una dintre principalele modificări aduse de noul curriculum este acordarea unei flexibilități mai mari profesorilor în organizarea lecțiilor. Aproximativ 25% din timpul alocat unei discipline va putea fi folosit pentru recapitulare, consolidarea cunoștințelor, recuperarea unor competențe, exerciții practice sau activități de aprofundare.

Profesorii vor putea decide modul în care utilizează acest timp: fie prin activități suplimentare desfășurate pe parcursul întregului an, fie prin perioade dedicate recapitulării, proiectelor sau activităților remediale.

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Accent mai mare pe competențe, nu doar pe acumularea de informații

Noile programe școlare sunt construite în jurul competențelor pe care elevii trebuie să le dobândească și nu doar în jurul unei liste de conținuturi. Documentele curriculare includ exemple de activități prin care profesorii pot dezvolta aceste competențe la clasă.

Curriculumul urmărește dezvoltarea mai multor categorii de competențe-cheie: comunicarea, competențele lingvistice, competențele din domeniile științei și tehnologiei, abilitățile digitale, competențele personale și sociale, cele civice, antreprenoriale și culturale.

Astfel, cadrele didactice vor avea mai multă libertate în alegerea metodelor de predare, a exemplelor și a resurselor utilizate.

Schimbări la Limba română, Matematică și Informatică

La Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, noua programă a fost modificată după o perioadă de consultări și dezbateri. Varianta finală păstrează elemente de istorie literară, dar oferă profesorilor o libertate mai mare în alegerea textelor și a activităților.

Programa introduce activități precum jurnale de lectură, dezbateri, proiecte multimedia, podcasturi și utilizarea critică a instrumentelor de inteligență artificială.

La Matematică, abordarea diferă în funcție de profil și specializare. Noile programe pun accent pe înțelegerea conceptelor, aplicarea lor în situații concrete și verificarea rezultatelor, nu doar pe memorarea formulelor.

În cazul Informaticii, programele sunt adaptate diferitelor specializări, inclusiv matematică-informatică, clase cu studiu intensiv al informaticii, științe ale naturii și profil militar.

Ora de dirigenție devine „Dezvoltare personală și consiliere în carieră”

O altă noutate pentru elevii care intră în clasa a IX-a este introducerea disciplinei obligatorii „Dezvoltare personală și consiliere în carieră”.

Materia va avea o oră pe săptămână și va fi susținută de profesorul diriginte. Elevii vor aborda teme precum autocunoașterea, gestionarea emoțiilor, relațiile cu ceilalți, adaptarea la liceu, metode de învățare, stilul de viață sănătos și orientarea profesională.

Programa prevede și realizarea unui portofoliu personal al elevului, care va include elemente legate de dezvoltare personală, traseu educațional și planuri de carieră.

Două sisteme de programe vor funcționa în paralel

În primul an de aplicare a reformei, în licee vor exista simultan două tipuri de curriculum. Elevii de clasa a IX-a vor urma noile planuri-cadru și programe, iar cei din clasele mai mari vor continua pe baza vechilor documente.

Generația care începe liceul în septembrie 2026 va fi și prima care ar urma să susțină examenul de Bacalaureat organizat în baza noii structuri curriculare, în anul 2030.