Admiterea la liceu se schimbă din 2027. Pentru prima dată, elevii care vor să intre la anumite colegii și licee vor susține două examene: Evaluarea Națională și un test suplimentar organizat de unitatea de învățământ. Noul sistem se aplică doar în cazul liceelor care optează pentru admitere proprie.

Admiterea la liceu în 2027. Cum va funcţiona sistemul cu două examene - Arhiva Observator

Elevii care intră în clasa a VIII-a în anul școlar 2026-2027 vor fi prima generație care va susține admiterea la liceu după noile reguli. Pe lângă Evaluarea Națională, o parte dintre candidați vor putea susține încă un examen, organizat de liceele care aleg să își ocupe o parte dintre locuri prin admitere proprie.

Licee care pot organiza un examen de admitere suplimentar

Nu toți elevii vor avea două examene. Testarea suplimentară îi va viza doar pe cei care aleg să candideze la liceele care organizează admitere proprie. Cei care nu participă sau care nu obțin un loc prin această etapă vor putea intra în repartizarea computerizată, alături de ceilalți absolvenți, pe baza mediei și a opțiunilor exprimate.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, participarea la examenul organizat de liceu nu îi exclude pe elevi din procesul național de repartizare.

Ce se schimba pentru elevi

Noul sistem înseamnă că unii elevi vor susține două evaluări. Prima este Evaluarea Națională, obligatorie pentru toți absolvenții de clasa a VIII-a. A doua este examenul organizat de liceul la care candidatul dorește să obțină un loc prin admitere proprie.

Concursul va putea fi organizat doar de liceele care aleg această variantă și doar pentru un procent din locurile aprobate. Examenul va avea la bază programele școlare pentru Evaluarea Națională, iar subiectele vor fi elaborate astfel încât să permită departajarea candidaților.

Potrivit noilor reguli, liceele care organizează concurs propriu vor putea ocupa prin această procedură până la jumătate din locurile disponibile la clasele de a IX-a. Celelalte locuri vor rămâne în sistemul național de repartizare computerizată.

Ministerul Educației urmează să stabilească, prin metodologie, calendarul, criteriile și modul de organizare a examenelor, astfel încât admiterea să se desfășoare după reguli unitare la nivel național.

Ce se întâmplă dacă un elev nu intră la examenul liceului

Elevii care nu sunt admiși în urma concursului organizat de un liceu nu pierd șansa de a ocupa un loc la un alt profil sau la o altă unitate de învățământ. Ei vor participa la repartizarea computerizată, în aceleași condiții ca toți ceilalți candidați, folosindu-se rezultatul obținut la Evaluarea Națională și lista de opțiuni completată.

Când se aplică noile reguli

Noul sistem de admitere va fi aplicat începând cu admiterea din vara anului 2027, pentru elevii care finalizează clasa a VIII-a în acel an. Până atunci, Ministerul Educației trebuie să publice metodologia completă privind organizarea concursurilor de admitere și calendarul etapelor pe care liceele și candidații vor trebui să le respecte.