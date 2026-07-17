Mesajul ministrului Educației la Gala Profesorilor Excepționali: „Profesorii, cea mai importantă investiție"

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a transmis aseară un mesaj de apreciere pentru cadrele didactice din România, cu ocazia Galei Profesorilor Excepționali, eveniment desfășurat pe scena Teatrului Metropolis din București.

Gala a marcat finalul campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali", ediția 2026, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, proiect derulat pe parcursul a șapte luni și care a strâns peste 300.000 de voturi din partea publicului.

Prezent la eveniment, alături de invitați din mediul academic, jurnaliști și lideri de opinie, ministrul Dimian a vorbit despre rolul profesorilor în formarea generațiilor viitoare:

„Profesorii nu sunt în școală doar pentru a-și exercita o profesie, ci pentru că simt că au o misiune: aceea de a forma caractere, de a transmite valori și de a inspira generațiile viitoare. De aceea, avem nevoie să vorbim mai mult despre exemplele care arată adevărata valoare a școlii românești. Profesorii sunt cea mai importantă investiție în viitorul României."

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Declarația ministrului a venit în contextul unei campanii care a adus în prim-plan 20 de povești ale unor dascăli din toată țara - profesori care parcurg distanțe mari pentru a ajunge la elevi, care predau copiilor internați în spitale sau care lucrează în comunități vulnerabile.

Marele trofeu al competiției, în valoare de 30.000 de lei, a fost câștigat de Elisabeta Ana Naghi, profesoară de matematică și astronomie cu o carieră de patru decenii, fondatoare a Centrului pilot pentru excelență în astronomie din Suceava. Mai mulți dintre elevii săi au ajuns la universități precum MIT, Harvard sau Caltech.

Locul al doilea, cu un premiu de 20.000 de lei, i-a revenit profesoarei de biologie Emanuela Oiegar, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri" din Bacău, cunoscută pentru folosirea imprimantelor 3D la clasă și pentru performanțele elevilor săi la olimpiadele internaționale.

Pe locul al treilea s-a clasat Mihaela Ruță, învățătoare la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu" din Caracal, nominalizată chiar de un fost elev al său, care a vorbit despre impactul pe care aceasta l-a avut asupra parcursului lui școlar.

Toți cei 20 de profesori ajunși în finala campaniei au primit, cu ocazia galei, resurse pedagogice, echipamente digitale și acces la programe de formare profesională, din partea partenerilor implicați: Editura RAO, Poenari, INIM Institute, Therme București, F64, AQUA Carpatica, Irina Chițu și Romantic FM.

Campania „Liga Profesorilor Excepționali" este organizată de peste 20 de ani de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, cu scopul de a evidenția exemple de excelență din sistemul de învățământ românesc.