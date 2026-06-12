Sistemul educațional românesc se confruntă cu o provocare constantă în a menține atenția unor generații născute și formate exclusiv în era digitală. Pentru foarte mulți elevi, orele de istorie se rezumă adesea la o succesiune de date cronologice, tratate și nume de domnitori care trebuie memorate mecanic, strict pentru o notă de trecere.

Bătălia de la Rovine, în joc video: Patru liceeni din Baia Mare schimbă modul în care se învață istoria

În fața acestei realități rigide, patru liceeni din Baia Mare au demonstrat că trecutul poate fi mult mai ușor de înțeles dacă este, pur și simplu, trăit. Echipa formată din elevii Bogdan Gănescu, Darian Crișan, Ádám Fodor și Krisztian Kozma, care studiază la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, a dezvoltat „Meeting History”, un joc video educațional capabil să transpună utilizatorul direct în mijlocul uneia dintre cele mai importante confruntări medievale românești.

Acțiunea jocului este construită pe o premisă extrem de atrăgătoare pentru tineri: un elev este teleportat neașteptat din fața tablei, în timpul unei banale ore de istorie, direct în anul 1395. Ajuns în plină confruntare între armatele lui Mircea cel Bătrân și trupele otomane, protagonistul trebuie să se ascundă prin codri, să evite iscoadele inamice și să descopere tacticile militare folosite în Bătălia de la Rovine. Experiența se încheie cu o revenire în prezent, unde jucătorul trece printr-un test interactiv bazat pe informațiile acumulate în timpul aventurii virtuale, scopul final fiind obținerea notei zece și deblocarea butonului care anunță recreația. Această abordare ingenioasă a fost definită și implementată tehnic în doar trei zile, efort care le-a adus tinerilor premiul întâi la competiția de profil VIANU Game Jam 2026.

Performanța echipei maramureșene, coordonată de profesoara Alina Pintescu, a demonstrat o maturitate tehnică și o viziune clară asupra nevoilor educaționale moderne. Calitatea proiectului a determinat includerea imediată a celor patru creatori în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un program amplu derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, al cărui rol este de a identifica și susține noua generație de tineri excepționali. Inițiativa liceenilor se aliniază tendințelor globale din educație, unde țări precum Finlanda sau Statele Unite folosesc deja gamificarea pentru a preda concepte complexe, plecând de la principiul demonstrat științific că informația este reținută mult mai bine atunci când elevul devine participant activ la propria învățare.

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Pentru tinerii programatori, succesul acestui prim modul reprezintă doar punctul de plecare. Viziunea lor pe termen lung vizează transformarea acestui concept într-o platformă educațională extinsă, care să includă capitole dedicate și altor perioade esențiale din istoria națională sau universală. Dacă acest demers va fi susținut și dezvoltat, manualele ar putea fi completate firesc de experiențe imersive în care elevii vor explora civilizații antice sau evenimente cruciale chiar din mijlocul acțiunii. Munca echipei din Baia Mare demonstrează, în mod practic, faptul că tehnologia nu alienează și nu înlocuiește educația, ci are tot potențialul de a deveni cel mai puternic și relevant aliat al ei.