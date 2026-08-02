Apa bună costă. Canicula creşte consumul în casele românilor cu peste 30%. Fie că vorbim despre apă îmbuteliată, căni sau filtre de reţea, vara setea devine o cheltuială şi mai mare în casele tuturor. Mai ales că, în multe locuri, până şi apa de la robinet are nevoie de dedurizare, din cauza căldurilor.

La raioanele cu filtre de apă din magazinele de bricolaj se cumpără pe bandă rulantă în această perioadă! Căldura de afară i-a determinat pe mulţi să-şi instaleze un filtru, ca să nu mai dea atâţia bani pe apa îmbuteliată.

"Simt că apa de la reţea este plină cu de toate, nu pot să o beau, nici să o folosesc la mâncare şi de aceea aleg să cumpăr un filtru pentru robinet. Este primul pe care vreau să-l iau", a spus o persoană.

"Acesta este un corp de filtrare de trei. În acesta se pot ataşa trei cartuşe. Costă în jur de 257 de ron. Ca prim filtru puteţi alege un filtru de sedimente, pentru fier, nisip, îl puteţi pune pe acesta, de sedimente şi carbon activ, pentru gust şi miros al apei şi mai aveţi unul aici, pentru calcar", a spus Mirel, reprezentant al unui magazin de bricolaj.

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Cât costă un sistem de filtrare pentru acasă

Chiar şi cu filtre instalate, cheltuielile cu apa potabilă sunt mari, mai ales la casă.

"Este un bazin mare unde ajunge apa prin multe flitre care trebuie schimbate şi sarea dedurizează apa. Flitrele se schimbă cam la 2 luni, e 15-20 de lei unul şi e nevoie de 6 filtre. La curte n-ai ce face! Altfel n-ai cum să speli, se strică toate instalaţiile! Mai ales in ilfov aici, mi se pare ca s-a scumpit fara sa ştim. Apa curentă cred că acum 2 luni de zile a început să se scumpească". "E şi mult mai uşor de gestionat. Nu mă mai gândesc la a cumpăra apă, de a mă mai aproviziona în fiecare săptămână. Mi se pare o idee sustenabilă, schimb filtrele o dată pe lună şi consider că este mai economic". "Am destul de multă încredere în autorităţi şi în felul în care gestionează apa potabilă. Apa de la robinet nu stă îmbuteliată mult timp în plastic", au spus oamenii.

Pentru cele trei luni călduroase de vară, la un consum mediu estimat la 150 de litri per adult, costurile cu filtrele sunt la jumătate faţă de cele ale apei îmbuteliate. Cine preferă, însă, apa din comerţ, n-are decât să vâneze promoţii.

Bidoanele de 5 litri, printre cele mai căutate vara

În marile magazine, bidoanele de 5l sunt vedete în vânzări.

"7 din 10 clienţi cumpără apă, iar cheltuiala medie pe lună este de aproape 85 de lei. Clienţii preferă apa plată, urmată de cea carbogazoasă şi de cea alcalină sau medicinală iar un nou trend cu o creştere semnificativă este apa de cocos, cu peste 300% în sezonul cald", a afirmat Michael Kaiser, CEO al unui supermarket online.

Pentru unele sortimente de apă, preţul pe bax a crescut cu până la 3 lei în ultimele luni. Specialiştii ne recomandă să citim chiar şi etichetele apei din comerţ, iar în perioadele calde să alegem apă echilibrată <cg1 2 > cu un conţinut de sodiu sub 20 de mg/l şi reziduu sec de maximum 500 mg/l.