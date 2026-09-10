Ministrul Educaţiei explică rezultatele slabe la testele PISA: Noi dăm teste pe hârtie, PISA e pe calculator

Rezultatele slabe ale elevilor români la testele PISA se pot explica şi prin faptul că, în sistemul educaţional din România, toate evaluările naţionale sunt pe hârtie, în timp ce testele PISA sunt pe computer, a explicat ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, la Maratonul Viitor pentru România - Educaţia care construieşte viitorul (Ediţia a II-a) organizat de Profit.ro.

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a reamintit că testele au fost aplicate în martie, aprilie, mai 2025.

"Este vorba despre o evaluare care s-a desfăşurat acum un an şi jumătate aproape şi acumulează perioada de cei opt ani, nouă ani petrecuţi în şcoală de aceşti elevi. Deci este o perioadă mai lungă în care învăţământul a evoluat într-un anumit mod şi unul dintre evenimentele întâmplate atunci este pandemia. Deci vorbim de un virus biologic, dar şi de un virus cognitiv", a susţinut ministrul.

El a adăugat că este vorba de un efect internaţional şi scăderea României este în acest trend internaţional.

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Ministrul a subliniat, însă, că în aceste luni s-au dezvoltat peste 2.500 laboratoare de ştiinţe, iar elevii români au posibilitatea să reducă decalajul faţă de ţările OCDE.

Mihai Dimian este de părere că elevii români nu ştiu încă să aplice cunoştinţele şi competenţele acumulate, iar rezultatele la testele PISA pot fi explicate, în parte, şi prin faptul că în România evaluările naţionale sunt "pe hârtie".

"Ceea ce ne spun aceste rezultate este că noi nu ştim să aplicăm aceste cunoştinţe sau chiar competenţe dezvoltate în viaţa reală, că trebuie să ne adaptăm mai bine viitorului şi aici atenţie la zona digitală, pentru că dincolo de rezultatele pe care le urmărim la lectură, matematică, ştiinţe, din acest an avem şi această parte de competenţe computaţionale şi, cum spuneam, ele pot afecta şi celelalte rezultate. Gândiţi-vă că noi nu dăm teste pe calculator. Toate evaluările noastre, Evaluarea Naţională, dar nu neapărat, şi evaluările de clasa a doua, a patra, a şasea, sunt evaluări pe hârtie. Testul PISA este o evaluare pe calculator. Am trecut din 2022 la acest tip", a mai afirmat ministrul Educaţiei.

Acesta a subliniat că, prin noile laboratoare de ştiinţă, 95.000 de clase, adică 2-3 milioane de copii beneficiază de modernizare.

"Poţi să dai computer-based test, similar, putem să rezolvăm probleme mult mai aplicate decât am făcut acum, pe lângă ceea ce facem la cursurile obişnuite", a spus ministrul, care a adăugat că 100.000 de profesori au fost formaţi în această perioadă, specializaţi în partea de pedagogie digitală.