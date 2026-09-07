Luni începe un nou an şcolar pentru aproape 3 milioane de copii. Ministrul Educației, Mihai Dimian, le-a transmis elevilor să nu renunțe la educație, indiferent de dificultățile pe care le întâmpină sau de mediul din care provin. Oficialul a vorbit și despre propria experiență, povestind că provine dintr-o familie modestă și că a lucrat în timpul facultății pentru a se putea întreține.

Mihai Dimian le-a transmis copiilor că școala le poate oferi oportunități indiferent de situația financiară a familiei, de etnie sau de locul în care s-au născut. Ministrul a admis că elevii nu pornesc în viață cu aceleași resurse, însă a subliniat că tocmai educația poate reduce aceste diferențe.

"Unii aveți acasă mai multe cărți, alții mai puține. Unii aveți propriul birou și propriul calculator, alții nu aveți nici măcar un loc liniștit în care să vă faceți temele. Însă tocmai de aceea aveți nevoie de școală: pentru ca locul din care porniți să nu hotărască locul în care puteți ajunge", a transmis ministrul.

Mihai Dimian, despre propria experiență: "Provin dintr-o familie modestă"

Ministrul Educației și-a prezentat propriul parcurs drept exemplu. Acesta a povestit că a crescut într-o familie modestă, într-un cartier mărginaș al unui oraș muncitoresc, iar în timpul facultății a lucrat ca ghid turistic și a oferit meditații la matematică și fizică pentru a-și putea finanța studiile.

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Ulterior, spune el, educația i-a oferit posibilitatea de a studia și de a face cercetare în Franța, Germania și Statele Unite, ajungând profesor și conducător de doctorat la Washington.

"Locul din care porniți în această viață nu hotărăște locul în care puteți ajunge. Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume", le-a transmis Mihai Dimian elevilor.

Ministrul a insistat și asupra prezenței zilnice la cursuri, afirmând că, indiferent de dificultățile întâmpinate, abandonarea educației nu trebuie să fie o opțiune.

"Totul pornește de la a înțelege un lucru simplu: locul vostru este la școală! În fiecare zi!", a scris acesta.

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Mesajul ministrului pentru părinți și bunici

Mihai Dimian s-a adresat și părinților și bunicilor, cărora le-a cerut să îi încurajeze pe copii să meargă zilnic la școală și să le arate că educația este importantă.

"Chiar dacă, cu toate sacrificiile dumneavoastră, nu reușiți să le oferiți copiilor ceea ce vă doriți, puteți face un lucru extraordinar pentru ei și nu vă costă nimic: întrebați-i seara ce au învățat. Spuneți-le că școala este importantă. Spuneți-le să-și respecte profesorii", a transmis ministrul.

Mesajul său s-a îndreptat și către cadrele didactice. Mihai Dimian a afirmat că nu este suficient ca elevilor să li se ceară să participe la cursuri, ci școala trebuie să fie un mediu în care fiecare copil să se simtă respectat, sprijinit și încurajat, indiferent de familia sau mediul din care provine.

În final, ministrul le-a cerut elevilor să aibă încredere în propriul potențial și să nu renunțe atunci când întâmpină dificultăți.

"Nu vă spun că trebuie să fiți cei mai buni din clasă. Vă spun doar să nu renunțați la voi înșivă", a transmis Mihai Dimian.

"Priviți către cer pentru a înțelege că nu există limite. Și sper să vă găsiți astfel și o stea adăpost pentru visurile voastre", și-a încheiat ministrul mesajul adresat elevilor.