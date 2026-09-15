Germania anunță o nouă finanțare de un milion de euro pentru siguranța centralelor nucleare din Ucraina. Berlinul va cere, de asemenea, sprijin internațional pentru repararea structurii de protecție de la Cernobîl, avariată în urma unui atac cu dronă.

Germania alocă încă 1 mil. € pentru siguranța centralelor nucleare din Ucraina. Ce se întâmplă la Cernobîl - Shutterstock

Germania urmează să aloce încă un milion de euro pentru a contribui la îmbunătăţirea siguranţei

centralelor nucleare din Ucraina, a anunţat Ministerul Mediului de la Berlin, relatează marţi dpa, potrivit Agerpres.

Secretarul de stat Rita Schwarzelühr-Sutter urmează să anunţe marţi această nouă finanţare, în cadrul unei conferinţe a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) la Viena, a precizat ministerul pentru dpa.

Articolul continuă după reclamă

Germania a oferit până în prezent 7,3 milioane de euro pentru a susţine prezenţa AIEA în Ucraina.

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub control rusesc, se afla în centrul îngrijorărilor privind siguranţa nucleară încă de la începutul războiului din Ucraina.

Instalaţia a fost vizată în repetate rânduri de atacuri cu drone şi a suferit întreruperi ale alimentării externe cu energie electrică, fiind necesară activarea generatoarelor de urgenţă.

Schwarzelühr-Sutter urmează, de asemenea, să ceară o mai mare susţinere internaţională pentru repararea structurii de protecţie de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, avariată în urma unui atac cu dronă rusesc la începutul anului 2025.

Germania intenţionează să aloce 50 de milioane de euro pentru aceste lucrări, a anunţat luna trecută ministrul german al mediului, Carsten Schneider.