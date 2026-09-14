Ministrul Educației, după rezultatele de la testele PISA: "A scăzut foarte mult exigența"

Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat luni, la Iași, că una dintre principalele probleme ale sistemului de învățământ preuniversitar românesc este scăderea exigenței, atât în preuniversitar, cât și în universitar.

Ministrul Educației a opinat că elevii nu ar trebui să promoveze de la un an la altul fără să dobândească nivelul de cunoștințe și competențe prevăzut pentru etapa respectivă de școlarizare. "A scăzut foarte mult exigența, și nu doar la preuniversar, ci și la universitar. Nu putem să promovăm elevii dintr-o clasă în alta fără ca ei să aibă cunoștințele și competențele solicitate. Acest lucru îl putem face și, să zic, fără o finanțare suplimentară. Pur și simplu trebuie să ne orientăm mai mult către această exigență", a răspuns presei Mihai Dimian, atunci când a fost rugat să identifice două puncte slabe din învățământul preuniversitar.

Pe de altă parte, susține el, alături de exigență este nevoie de "respectul față de profesori", pentru schimbarea sistemului de educație. Totodată, ministrul a subliniat și importanța pe care o are familia în educația unui copil. "Este nevoie ca fiecare familie să arate și acasă și la școală acest respect față de profesori și față de educație. Trebuie să îi spună copilului să învețe. Trebuie să fie alături de el când își face temele. Trebuie să îi supravegheze, să nu folosească alte instrumente și să fie un partener al școlii așa cum ar trebui", a mai declarat Dimian.

În opinia ministrului Educației, "dincolo de ce avem de făcut în privința unor anumite reforme structurale, de curiculă, e nevoie și de reforma valorii naționale". De asemenea, Mihai Dimian consideră că rezultatele elevilor ar putea fi îmbunătățite prin extinderea programelor remediale, astfel încât copiii cu rezultate slabe să beneficieze de sprijin suplimentar. "Dincolo de aceste lucruri, cred că exigența profesorului, respectul față de profesor, sunt două elemente care pot transforma foarte mult învățmântul românesc. Este nevoie de mai multe ore remediale pentru elevii care au o performanță slabă, iar acest lucru este posibil la nivelul învățământului primar prin acele ore introduce în norma învățătorului. Sigur că trebuie să continuăm acest demers și la nivel gimnazial, astfel încât niciun copil să nu simtă că este lăsat în urmă", a mai spus Mihai Dimian.

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Ministrul interimar al Educației se află luni la Iași pentru a lua parte la festivitatea de deschidere a noului an universitar organizată de Universitatea de Științele Vierții 'Ion Ionescu de la Brad'. În cursul dimineții, el a luat parte la inaugurarea unui cămin studențesc din cadrul instituției de învățământ superior, iar după-amiază va participa și la inaugurarea Campusului Dual de la Ezăreni.