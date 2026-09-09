De la trafic și poluare la mobilitate inteligentă: se caută soluții care pot transforma orașele României

Zilele pierdute la volan, în coloane nesfârșite de mașini care eliberează noxe, au ajuns să dicteze ritmul de viață al românilor din marile orașe. Nu este doar o impresie a șoferilor epuizați, ci o realitate dură confirmată de datele globale.

Indexul TomTom arată că Bucureștiul a urcat pe locul 20 în lume la aglomerație, viteza medie la orele de vârf coborând la doar 13,3 kilometri pe oră, un ritm în care pietonii depășesc frecvent mașinile. Situația este agravată de un parc auto îmbătrânit, statisticile asociațiilor europene indicând că România conduce pe șosele vehicule cu o vârstă medie de 16,5 ani.

Această combinație toxică între infrastructura sufocată și mașinile vechi transformă aerul orașelor într-un pericol real pentru sănătate, determinând o nevoie critică de soluții alternative. În acest context, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează un apel direct către mințile strălucite ale noii generații.

Pentru a sparge acest blocaj sistemic, organizația, într-un parteneriat de tradiție cu Salonul Auto București & Accesorii, dă startul unei noi ediții a competiției Bursa SAB.

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Ajuns la cea de-a IX-a ediție, concursul național caută proiecte tehnologice menite să curețe orașele și să eficientizeze transportul, sub tema „Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde”. Elevii, studenții, cercetătorii și inventatorii sunt provocați să dezvolte prototipuri funcționale, sisteme de fluidizare a traficului prin inteligență artificială, vehicule ecologice sau rețele de micromobilitate.

Cel mai bun proiect va fi recompensat cu un premiu de 5.000 de euro. Această inițiativă funcționează ca un accelerator pentru tinerii capabili să aducă în România standardele de mobilitate din marile capitale europene, precum Viena sau Amsterdam, unde satisfacția cetățenilor față de transportul public depășește constant pragul de nouăzeci la sută datorită integrării tehnologiilor smart.

Capacitatea tinerilor români de a livra soluții la cel mai înalt nivel competitiv a fost demonstrată la ediția de anul trecut, când marele premiu a fost adjudecat de echipa SOLIS a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Studenții au impresionat juriul cu prototipul SOLIS Hyperion, un vehicul construit din fibră de carbon și alimentat exclusiv cu energie solară, cu care au traversat ulterior peste trei mii de kilometri prin deșertul australian.

Cei care doresc să participe la concurs își pot înscrie dosarele și invențiile până pe data de 1 octombrie 2026. Pe lângă susținerea financiară substanțială, câștigătorul din acest an va beneficia de o oportunitate unică de afirmare, având șansa de a-și prezenta prototipul la standul Senatului Științific din cadrul Romexpo, între 6 și 11 octombrie.