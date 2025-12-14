Cel mai înalt oraș din lume, unde e frig extrem, lipsă de oxigen, dar oamenii trăiesc pentru aurul din zonă

La Rinconada din Peru este cel mai înalt oraș locuit permanent din lume, situat la peste 5.100 metri deasupra nivelului mării în inima munţilor Anzi, informează La Stampa, citat de Mediafax. În ciuda condițiilor extreme, mii de oameni trăiesc aici, atrași în principal de minele de aur din zonă.

Orașul se află în sudul Peru, în regiunea Puno, foarte aproape de granița cu Bolivia, pe versanții masivului Ananea, parte a lanțului muntos Anzi. Dezvoltarea urbană a fost una haotică, fără o planificare reală: străzile sunt abrupte, noroioase sau neasfaltate, iar locuințele sunt construite una lângă alta pe pantele muntelui.

Oamenii trăiesc în oraş, atrași de minele de aur din zonă

Accesul către La Rinconada este dificil. Nu există aeroport sau cale ferată care să lege direct orașul de restul țării. Cele mai apropiate puncte de acces sunt orașele Juliaca, care dispune de aeroport, și Puno, situat pe malul lacului Titicaca. De aici, drumul continuă cu microbuze, camioane sau taxiuri, pe trasee montane care pot dura ore întregi.

Viața la această altitudine presupune adaptarea la un mediu extrem. Presiunea atmosferică este mult mai scăzută, iar aerul conține semnificativ mai puțin oxigen. Locuitorii se confruntă frecvent cu rău de altitudine, oboseală cronică, dificultăți de respirație și dureri de cap. Lipsa unui sistem de canalizare și a unei gestionări eficiente a deșeurilor agravează condițiile de trai.

Clima este un alt factor dur. Temperaturile sunt aproape permanent în jurul valorii de zero sau sub zero grade Celsius, cu diferențe mari între zi și noapte. Aerul este uscat, vântul puternic, iar soarele extrem de intens din cauza protecției atmosferice reduse.

La Rinconada din Peru deține recordul celui mai înalt oraș locuit permanent din lume

Populația orașului a cunoscut fluctuații majore. În 1993, La Rinconada avea aproximativ 965 de locuitori. Între 2001 și 2009, pe fondul creșterii prețului aurului cu 235%, populația a crescut rapid, ajungând la 20.572 de persoane în 2007. Conform recensământului din 2017, orașul număra 12.615 locuitori, însă mii de oameni continuă să trăiască aici, atrași de exploatările aurifere.

La Rinconada deține recordul pentru cel mai înalt oraș locuit permanent din lume. Dacă analiza se restrânge la capitale, altitudinile sunt mai mici: La Paz, în Bolivia, este cea mai înaltă capitală, situată între 3.200 și 4.000 de metri, urmată de Quito, în Ecuador, la aproximativ 2.850 de metri. În Europa, cea mai înaltă capitală este Andorra la Vella, aflată la 1.023 metri altitudine.

